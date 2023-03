Margot Robbie sera-t-elle Harley Quinn dans le nouvel univers DC de James Gunn ?

Bandes dessinées DC

Margot Robbie a surpris quand elle a joué Harley Quinn dans l’univers étendu de DC, tant de gens veulent savoir si James Gunn la gardera dans le rôle.

©Getty/IMDbJames Gunn et Margot Robbie

margot robbie a donné vie à la Harley Quinn dérangée en deux tranches de la Escouade suicide et Oiseaux de proie donnant au personnage une pertinence intéressante au sein de la Univers étendu DCen plus de remporter de nombreux éloges de la part de la presse spécialisée et, plus important encore, des fans de la marque qui ont été ravis de la façon dont l’Australien personnifiait la petite amie du Joker.

Maintenant, le rôle de Harley Quinn sera joué par Lady Gaga dans la suite de joker où Joaquin Phoenix incarne Arthur Fleck, un homme sans paix qui devient un dangereux meurtrier cherchant à se venger d’une société qui l’a rejeté. Dans ce cas, la prochaine histoire de cette version du Killer Clown se déroulera à l’intérieur d’Arkham Asylum où ces personnages se rencontreront et, probablement, déchaîneront le chaos.

Le retour d’Harley Quinn

La vérité est que la version de Lady Gaga de Harley Quinn fait partie de ce que James Gunn a appelé « autre monde »qui sont des franchises en dehors de leur nouveau Univers DC qui est un redémarrage en douceur de ce que nous avons pu voir jusqu’à présent de la marque sur grand écran. Certes, le directeur de Escouade suicide et la série pacificateur il conserve certains personnages qui faisaient partie des projets qu’il a dirigés pour cette nouvelle étape du cinéma.

Profitant de la possibilité de parler avec le cinéaste via Twitter, un internaute a demandé à James Gunn s’il retravaillerait avec Margot Robbie, dans une claire allusion au personnage de Harley Quinn que la blonde incarnait dans le DCEU, alors réalisateur de gardiens de la Galaxie n’a pas hésité à assurer qu’il établirait une relation professionnelle avec la talentueuse actrice de Le loup de Wall Street.

Cependant, les projets à venir de DC ne semblent pas avoir Harley Quinn dans leur distribution. On parle de Shazam ! Fureur des Dieux, Le Flash, Blue Beetle et Aquaman et le royaume perdu. Margot Robbie reviendra probablement dans la nouvelle DCU lors de la deuxième saison de pacificateur ou des projets comme L’Autoritéqui présente un groupe de héros prêts à tout pour défendre le monde, et Batman : le brave et l’audacieuxconsidérant que la petite amie du Joker fait partie de la mythologie de la chauve-souris.

