Margot Robbie secoue les cheveux roux sur le tournage d’un nouveau film

Margot Robbie est devenue toute rouge !

Avec ses cheveux, quoi. Une nouvelle photo la montrant sur le tournage à Los Angeles de son nouveau film « Babylon », dans lequel elle incarne la star de cinéma classique Clara Bow, la montre sortant d’une voiture avec de longues serrures rouges.

Margot Robbie sort d’une voiture sur le plateau de « Babylone ». Grille

Cela contraste fortement avec sa courte récolte blonde habituelle, ou même son look rétro des années 1960 de « Once Upon a Time in Hollywood », ou son look dans « I, Tonya » de 2017.

Le double nominé aux Oscars, 31 ans, portait une robe sombre et des talons hauts à lacets noirs.

« Babylon » met également en vedette Brad Pitt (qui a joué avec Robbie dans « Il était une fois à Hollywood »), Olivia Wilde et Tobey Maguire, et est écrit et réalisé par Damien Chazelle, qui a remporté un Oscar pour la réalisation de « La La Terre. »

Robbie lors d’un dîner avant les Oscars en 2020 à Beverly Hills, en Californie. Stefanie Keenan / Getty Images

L’histoire met en scène plusieurs acteurs jouant des stars réelles et fictives à Hollywood dans les années 1920, lorsque l’industrie du cinéma a commencé à s’éloigner des films muets pour les « talkies ». Comme les cinéphiles le savent grâce à des films comme « Singin’ in the Rain » et « The Artist », tout le monde dans l’entreprise ne pourrait pas faire le changement.

Robbie a repris le rôle d’Emma Stone, qui a travaillé avec Chazelle sur « La La Land » (et a remporté un Oscar pour son rôle), après que Stone ait eu des problèmes de programmation avec le film.

« Babylone » devrait sortir en 2022.

