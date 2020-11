Margot Robbie répond aux rumeurs de Pirates des Caraïbes 6: le temps le dira

Comme si les choses n’étaient pas assez mauvaises pour Johnny Depp quand on lui a demandé de s’éloigner de la Bêtes fantastiques franchise, des rumeurs circulent également depuis plus d’un an selon lesquelles l’acteur risque de perdre sa place dans le pirates des Caraïbes franchise aussi. Une partie des rumeurs prétendait que Margot Robbie était envisagée pour avoir dirigé un nouveau chapitre de la franchise en tant que pirate pour remplacer Depp en tant que capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 6.

Lors d’un entretien pour le Heureux triste confus Podcast, Margot Robbie a finalement répondu aux rumeurs, en disant: « Peut-être. C’est tôt. Je ne dirai plus rien … pour l’instant », ajoutant que « le temps nous le dira. » Ce qui donne à penser que Robbie a certainement eu des discussions pour rejoindre la franchise, mais les négociations n’ont pas atteint un stade où l’actrice pourrait les commenter librement.

le pirates des Caraïbes franchise a été lancée en 2003 par le super-producteur Jerry Bruckheimer, avec Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl. Le film raconte l’histoire d’un trésor de pirates hanté et l’histoire d’amour entre le paysan fringant Will Turner, joué par Orlando Bloom, et la noble courageuse Elizabeth Swann, interprétée par Keira Knightley. Afin de sauver Elizabeth et de récupérer le trésor hanté, Will est obligé de prendre l’aide du pirate légendaire et du célèbre capitaine ivre Jack Sparrow, joué par Depp.

À partir du moment où Depp est entré dans le film en tenue de pirate complète en tant que capitaine Sparrow, il est devenu clair que le public regardait l’un des personnages les plus emblématiques qu’Hollywood aurait jamais créés. De rôle de soutien, Sparrow de Depp a été élevé au rang de star de la franchise, apparaissant malheureusement dans film après film, avec des rendements décroissants au box-office.

Les choses ont tellement mal tourné qu’une partie du fandom de la série a commencé à se plaindre que le Les pirates La franchise avait été réduite à être sur les singeries farfelues de Jack Sparrow, plutôt que sur la prémisse d’aventure en haute mer à l’ancienne avec laquelle la série avait commencé.

L’affaire de violence conjugale déposée contre Depp par son ex-partenaire Amber Heard n’a pas aidé sa position avec le studio. À tel point qu’en mai, Bruckheimer est presque sorti et a dit que le sixième Les pirates le film pourrait ne pas avoir de place pour Depp en tant que Sparrow.

«Nous travaillons sur un brouillon en ce moment et j’espère que nous l’obtiendrons bientôt et le donnerons à Disney et j’espère qu’ils l’apprécieront. Nous ne savons pas. Nous y travaillons depuis un petit moment. . Celui que nous développons en ce moment, nous ne savons pas exactement quel sera le rôle de Johnny. Donc, nous allons devoir voir. «

Bien sûr, la nostalgie est une chose forte, et pour un certain nombre de pirates des Caraïbes fans, regarder un film de la série sans Jack Sparrow serait impensable. Seul le temps dira si la franchise tracera la haute mer dans sa prochaine aventure sans la présence fanfaronne du capitaine Jack Sparrow, mais peut-être avec le nouveau personnage pirate de Robbie au volant. Cette nouvelle provient du podcast Happy Sad Confused.

