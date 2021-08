Margot Robbie rejoint le nouveau film de Wes Anderson

Margot Robbie c’est encore une nouvelle. Et pour le plus grand bonheur de ses fans, il s’agit d’un nouveau projet d’acteur où elle sera entourée des plus grands. célébrités de l’industrie. Après avoir atteint le panneau d’affichage avec La brigade suicide, où il s’est à nouveau montré dans la peau du sympathique Harley Quinn, Il a déjà été confirmé que nous le reverrons très bientôt sur grand écran.

Il s’agit, ni plus ni moins, que du prochain film qu’il prépare Wes Anderson et qu’il commencera par son tournage. Mais d’abord, le réalisateur fera la première La chronique française, la cassette qu’il a présentée au festival du film de Cannes, qui se situe dans une ville fictive de ce même pays où un groupe de journalistes prépare le dernier numéro d’un journal.







Apparemment, le réalisateur américain ne perd pas de temps et a déjà commencé à former le casting de son prochain film, qui, pour le moment, n’a pas de titre confirmé. Tilda Swinton, Bill Murray Oui Adrien Brody -Qui a également travaillé sur La chronique française– fera partie du casting prestigieux. ils ont été rejoints Tom Hanks et ce sera votre première expérience avec le cinéaste de renom.

Margot Robbie se rendra en Espagne pour tourner le nouveau film de Wes Anderson (Getty).



Que fera Margot Robbie dans le prochain film d’Anderson ?

L’étoile de Bandes dessinées à courant continu a récemment confirmé qu’il rejoindrait le film de Wes Anderson. Bien que les détails de ce projet semblent être gardés secrets, comme cela s’est passé, son apparition serait un personnage secondaire ou même une brève apparition.

Tout est prêt pour accueillir Robbie et Hanks sur le plateau. L’enregistrement aura lieu dans la ville espagnole de Madrid, précisément dans la municipalité de Chinchón à la fin de ce mois. Les fans venus sur les lieux ont confirmé qu’un faux désert et une gare étaient installés sur le site. Sera-ce un film de style occidental? Pour le moment, rien n’est confirmé, mais Tilda Swinton a lancé un indice : « Il ne s’agit pas de l’Espagne. »