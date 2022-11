Margot Robbie recrée une scène de Once Upon a Time in Hollywood

in

L’actrice a révélé comment elle a reproduit un moment de Sharon Tate dans la vraie vie. C’est ainsi que sa carrière a changé lorsqu’il a joué dans le neuvième film de Quentin Tarantino.

© IMDbMargot Robbie, star de Il était une fois à Hollywood.

La course de margot robbie Chaque jour, il obtient plus de prestige. Bien qu’une partie du public préjuge de son travail d’interprète en raison de son grand attrait ou de sa participation à des films populaires tels que Escouade suicide, la vérité est que chacun de ses projets parvient à surpasser le précédent, recevant des nominations pour les prix les plus pertinents de l’industrie. L’un des meilleurs moments de sa carrière a été justement celui de Il était une fois à Hollywood.

Tout comme il a joué dans des films à petit budget, il a également joué dans les productions les plus en vue de ces dernières années. En fait, en 2022, il a présenté Amsterdam de David O. Russell, sera bientôt présenté en première Babylone par Damien Chazelle et le lancement est prévu l’année prochaine Barbie, réalisé par Greta Gerwig. Pourtant, il lui est impossible d’oublier son travail sur le plateau avec Quentin Tarantino.

En 2019, elle a été choisie pour participer au film mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel du long métrage disponible à visionner sur Netflix fait remarquer: « Visitez Los Angeles en 1969, où tout change, alors que la star de la télévision Rick Dalton et son cascadeur de longue date Cliff Booth se frayent un chemin dans une industrie qu’ils ne reconnaissent presque plus.”. A cette occasion, Robbie s’est fait passer pour Sharon Tateactrice et mannequin américaine.

Hommage à l’âge d’or d’Hollywood, le neuvième film de Quentin Tarantino propose une scène inoubliable. L’un des moments forts met en vedette Sharon Tate, interprétée par Margot, qui traverse le cinéma regency bruin à los angeles voir une projection de son dernier film intitulé L’équipage de démolition. Dans le cadre de l’hommage BAFTA: A Life in Pictures, l’actrice a révélé que l’année de la sortie de Il était une fois à Hollywood Il a répété cette attitude.

« Je suis juste allé au cinéma un mardi après-midi au hasard. Je me suis pratiquement assis dans le même siège que j’ai utilisé pendant le film», a expliqué l’actrice de 32 ans. Et il a soutenu : «J’ai eu plus ou moins la même expérience que celle de jouer Sharon Tate dans le film. Cela s’est même répété jusqu’au moment où la personne à la billetterie à qui j’ai acheté le billet m’a dit : « Mais tu es dans le film ». J’ai juste répondu : « Je sais »”.

