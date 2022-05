Margot Robbie prête à jouer dans le film Prequel d’Ocean’s 11

Selon The Hollywood Reporter, Robbie devrait jouer et produire dans le nouveau Ocean’s Eleven film. Vas-y meuf.

A la tête du Océans la préquelle sera Jay Roach, qui a dirigé Robbie vers une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Bombe, un film qui a capturé la merveilleuse chute du fondateur de Fox News, Roger Ailes.

Nous savons également qu’il s’agit d’un original – pas d’un remake – et qu’il se déroulera en Europe dans les années 1960.

Aucun titre n’est encore confirmé, mais Océan 11, 12, et 13 sont clairement sortis.

Comme si Huit de l’océan, qui a été revendiqué par le redémarrage dirigé par des femmes en 2018 avec Sandra Bullock, Cate Blanchett et Anne Hathaway. Alors, qui sait quel chiffre la mission de Robbie peut attirer?

Elle est jumelée avec Tarantino, apparaissant aux côtés de DiCaprio une fois de plus pour Il était une fois à Hollywood. Oh, et elle a soufflé nos chaussettes quand elle a dépeint une patineuse de compétition Tonya Harding dans Moi, Tonya.