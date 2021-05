Margot Robbie parle d’une éventuelle suite d’Oiseaux de proie

Margot Robbie est une actrice talentueuse qui a su valoriser son personnage depuis Univers étendu DC, Harley Quinn. La mariée de Joker Elle est propriétaire d’une popularité indéniable et dans chaque projet auquel elle participe, les fans attendent de la voir en action. Maintenant c’est au tour de l’assemblée des méchants Le Suicide Squad, dirigé par James Gunn, mais … Quel est l’avenir de Harley au cinéma?

Harley Quinn est très populaire

On a beaucoup parlé de la possibilité d’une trilogie commencée avec Oiseaux de proie et dirigé par le personnage de Robbie. Ce qui est certain, c’est que DC et Warner ils ne semblent pas avoir de projets pour Harley après l’imminence La brigade suicide. L’actrice ne cesse de demander au producteur de présenter Sumac vénéneux dans le DCEU pour amener au grand écran la romance entre les méchants qu’ils ont dans les romans graphiques.







Le mauvais accueil qu’il a eu Oiseaux de proie, à la fois critique et au box-office, c’est sûrement un point contre la trilogie potentielle du Sirènes de Gotham City. L’avenir de Harley est peut-être ailleurs. On sait que le réalisateur James Gunn a tenu des discussions sur un projet possible qui inclurait le méchant dans un proche avenir.

En attendant que sais-tu Margot Robbie à propos d’une suite potentielle à Oiseaux de proie? L’actrice a parlé avec Repaire de geek et a déclaré: « Je ne sais pas si c’est à l’horizon proche. Je ne pense pas que ce soit un non. Pour le moment, il n’y a pas de suite en développement que je connaisse. ».