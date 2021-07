Margot Robbie ne connaissait pas le destin de Harley Quinn dans la Justice League de Zack Snyder

Pour ceux qui ont la chance de regarder les quatre heures de Ligue de justice de Zack Snyder, vous savez que Harley Quinn ne s’en sort pas bien dans l’avenir de l’univers DC de Zack Snyder. L’interprétation de Margot Robbie de ce personnage est un favori des fans et beaucoup aimeraient la voir continuer à jouer ce personnage aussi longtemps que possible. Cependant, dans le Snyderverse, il est révélé que Quinn rencontre une disparition prématurée et ce n’est pas quelque chose dont Robbie était au courant.

Dans une séquence d’épilogue de « Knightmare », nous voyons Batman diriger un groupe de héros et de méchants dans un avenir apocalyptique où Darkseid et le diabolique Superman ont pris le dessus. L’un des autres membres de ce groupe est le Joker de Jared Leto, qui fait son retour depuis sa première apparition dans Escouade Suicide. Marre de ses plaisanteries agaçantes, Batman lance une menace effrayante à Joker où il dévoile ce qui est arrivé à Harley Quinn.

« C’est drôle que tu parles de gens qui sont morts dans mes bras », dit Batman à Joker. « Parce que quand je tenais Harley Quinn, et qu’elle saignait et mourait, elle m’a supplié dans son dernier souffle que quand je t’ai tué – et ne te méprends pas, je te tuerai putain – que je le ferais lentement. Je Je vais honorer cette promesse. »

Dans une interview avec Entertainment Weekly sur le tournage de La brigade suicide, Margot Robbie On lui a demandé ce qu’elle pensait de ce qui arrive à Harley. « Quoi ? » Robbie a répondu. « Je ne le savais pas. Merci de me l’avoir dit !

Ce n’est peut-être pas ce que l’actrice nominée aux Oscars envisageait pour le voyage de Quinn – mourir dans les bras de Batman de Ben Affleck et lui demander de tuer son puddin – mais Robbie semble très compréhensif à propos de cette décision et y répond plus tard dans l’interview. « Chaque film est son propre genre de chose, et je pense que cela fonctionne dans le monde de la bande dessinée, et je pense que cela fonctionne également dans le monde du film DC. Ce n’est pas comme Marvel où tout est plus évidemment lié de manière plus linéaire, » dit Robbie. « J’ai l’impression qu’il y a tellement d’histoires, de mondes et de films adjacents qui se déroulent en même temps … Alors, oui, je ne le savais pas, mais cela ne change pas nécessairement ce que les autres sont capables de faire avec cet univers , je ne pense pas. Ce qu’un réalisateur décide, je ne pense pas que dicte ce qu’un autre réalisateur pourrait être capable de comprendre et de faire avec le monde et les personnages, ce qui est amusant. «

Le prochain La brigade suicide du réalisateur James Gunn marque la troisième apparition de Robbie en tant que Quinn après Escouade Suicide et Oiseaux de proie. Après ce film, elle aura peut-être besoin d’un peu de temps pour jouer le personnage, car Robbie dit que la jouer est « épuisant ». DC a fait beaucoup d’erreurs avec son univers cinématographique DC, mais choisir Robbie pour jouer Quinn n’en fait certainement pas partie.

La brigade suicide comportera de nombreuses morts de personnages, nous verrons donc si Quinn est capable de s’en sortir. Espérons que Robbie continue de jouer Quinn pour de nombreux autres films à venir. The Suicide Squad fait ses débuts dans les salles et sur HBO Max le 6 août. Cette nouvelle nous vient de l’UPROXX.