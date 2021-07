Margot Robbie n’a aucune idée de quand elle jouera à nouveau Harley Quinn: j’ai besoin d’une pause

Margot Robbie n’a aucune idée du moment où les fans la reverront dans le rôle de Harley Quinn, mais elle est tout aussi intriguée qu’eux de voir ce qui se passera ensuite avec le personnage préféré des fans. Débuts en tant que Harley dans David Ayer’s Escouade Suicide en 2016, Robbie a ensuite repris le rôle du spin-off de 2020 Oiseaux de proie. En août, Robbie sera de retour sur grand écran pour la troisième fois dans le rôle du super-vilain dans le dernier film de James Gunn La brigade suicide.

Étant donné la popularité continue de Robbie et Harley Quinn, il semble inévitable que nous la voyions à nouveau jouer le rôle dans un autre projet DC. Même ainsi, il est peu probable que cela se produise dans un avenir proche, car il n’y a aucun plan gravé dans la pierre chez Warner Bros. pour que Robbie joue Harley dans un projet en cours de développement. C’est tout et bien pour Robbie, qui a récemment déclaré à Entertainment Weekly qu’elle voulait faire une pause dans son rôle fiscal.

« C’était une sorte de tournage dos à dos Des oiseaux [of Prey]… et filmer [The Suicide Squad], alors j’étais un peu comme, oof, j’ai besoin d’une pause avec Harley parce qu’elle est épuisante. Je ne sais pas quand nous irons la voir la prochaine fois. Je suis aussi intrigué que tout le monde. »

Dans l’interview, Robbie a également abordé le sort de Harley Quinn dans le SnyderVerse. Dans Ligue de justice de Zack Snyder, une scène se déroulant dans le futur révèle que Harley est décédé en quelque sorte avec le Batman de Ben Affleck expliquant qu’elle était même morte dans ses bras. Robbie n’a apparemment pas eu le temps de regarder le film sur HBO Max et n’était pas au courant de la grande révélation de son personnage. Elle a réitéré que le Snyder Cut se déroulait dans un univers cinématographique alternatif, donc même si elle est morte dans un canon, Harley peut toujours revenir ailleurs.

« Je ne le savais pas, mais cela ne change pas nécessairement ce que les autres sont capables de faire avec cet univers, je ne pense pas. Ce qu’un réalisateur décide, je ne pense pas, dicte ce qu’un autre réalisateur pourrait choisir. et faire avec le monde et les personnages, ce qui est amusant. Je pense que c’est un aspect attrayant pour les réalisateurs du monde DC, ils peuvent se l’approprier, comme James [Gunn] a fait [with The Suicide Squad]. »

Une direction que Robbie aimerait voir Harley Quinn s’aventurer dans la prochaine serait un film en équipe avec Poison Ivy. De nombreux fans ont appelé à ce que cela se produise, et Robbie elle-même a déclaré qu’elle avait arraché l’oreille de DC pour que cela se produise. Après que Megan Fox a récemment annoncé qu’elle souhaitait rejoindre une franchise de films de bandes dessinées, certains fans ont fait campagne pour qu’elle joue Poison Ivy aux côtés de Harley Quinn de Robbie.

Dans tous les cas, nous verrons Robbie de retour sur grand écran sous le nom de Harley assez tôt. Elle fera partie de la distribution d’ensemble de The Suicide Squad aux côtés d’autres grandes stars comme Idris Elba, John Cena, Viola Davis, Peter Capaldi, Joel Kinnaman et Jai Courtney. Le film sortira en salles et sur HBO Max simultanément le 6 août. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Weekly.

