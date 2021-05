Margot Robbie livre des nouvelles honnêtes sur «Birds of Prey 2»

vandy vape Box Pulse V2 BF - Vandy Vape Couleur : Carbon Silver - Carbon Silver

Une box performante et compacteVandy Vape nous livre ici la nouvelle version de sa Pulse BF. Design, vous aurez le choix entre des versions en résine sur des tons psychédéliques ou des versions plus sobres avec des panneaux en fibre de carbone. Niveau ergonomie, la box est relativement compacte, les angles sont arrondis permettant une prise en main agréable.Un chipset réactifLa Pulse V2 est équipée d'un chipset propriétaire signé Vandy Vape permettant une très bonne réactivité du mod. Il permet tous les modes classiques : - mode Watts : jusqu'à 95 watts- mode TC : contrôle de température pour le nickel, l'inox ou le titane- mode Volt : voltage variable- mode Bypass : puissance automatique en fonction de la valeur de votre résistance et du niveau de charge de votre accu, se rapprochant des mods mécaCompatibiltié des accusVandy Vape joue ici sur la polyalence avec une compatibilité sur plusieurs calibres d'accu : 21700, 20700 et 18650 (non fourni), un adaptateur est fourni. Vous pourrez les charger directement sur la box avec le câble USB type C présent dans le kit. Néanmoins, nous vous recommandons d'utiliser un chargeur pour accus pour améliorer leur longévité.Fiole en silicone de 7mlCe mod bottom feeder est équipé d'une fiole en silicone d'une contenance titanesque de de 7ml pour alimenter vos drippers BF en squonk. Elle s'insère et se retire simplement sous la box en vissant/dévissant. Vous pourrez même remplir la fiole sans même la sortir du mod.Contenu du kit- 1 Box Pulse V2 BF- 1 Adaptateur pour accu 18650- 1 câble USB type C- 1 manuel d'utilisation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité.Je m'engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans.