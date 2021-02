Margot Robbie et James Gunn se réunissent-ils pour un nouveau projet Harley Quinn?

James Gunn n’a peut-être pas encore fini avec Harley Quinn de Margot Robbie. Cet été, Robbie reprendra son rôle de Harley dans La brigade suicide, La nouvelle interprétation de Gunn sur le film précédemment réalisé par David Ayer en 2016. Cela marquera la troisième fois que Robbie joue à Harley après avoir joué dans son propre film dérivé Oiseaux de proie en 2020.

Sur ses histoires Instagram, James Gunn a récemment participé à une longue session de questions-réponses avec les fans. Il a parlé d’une variété de sujets, y compris son prochain retour à Marvel avec Les gardiens de la galaxie Vol. 3 prêt à commencer le tournage cette année. Bien qu’il soit bientôt de retour dans le bercail des studios Marvel, Gunn a déclaré qu’il aurait plus de travail à faire à DC en dehors de La brigade suicide et sa série dérivée Pacificateur.

« Peut-être juste un peu. Un orteil a plongé », a déclaré Gunn lorsqu’on lui a demandé s’il travaillait sur d’autres projets DC. Une question de suivi d’un autre fan a spécifiquement demandé à Gunn s’il travaillera avec Robbie en tant que Harley Quinn à l’avenir, et c’est à ce moment que le réalisateur a révélé que cela pourrait très bien être le cas.

« Margot et moi en avons discuté l’autre jour. Nous devrons voir ce qui se passe! » il a écrit.

Écrit et réalisé par Gunn, La brigade suicide sert un peu de réimagination du film de 2016, mettant en vedette un mélange de personnages nouveaux et de retour qui composent l’équipe. Il fait suite à un groupe de super-vilains emprisonnés envoyés en tant que membres de la Task Force X sur l’île sud-américaine de Corto Maltese pour détruire Jotunheim, une prison et un laboratoire de l’époque nazie qui détenait des prisonniers politiques et menait des expériences.

De retour aux côtés Margot Robbie du film de 2016 sont Joel Kinnaman comme Rick Flag, Jai Courtney comme capitaine Boomerang et Viola Davis comme Amanda Waller. Les autres membres de la distribution incluent John Cena comme Peacemaker, Idris Elba comme Bloodsport, Peter Capaldi comme Thinker et David Dastmalchian comme Polka-Dot Man. De plus, le casting comprend également Alice Braga, Pete Davidson, Michael Rooker, Taika Waititi, Storm Reid, Nathan Fillion, Daniela Melchior, Steve Agee, Sean Gunn, Flula Borg et Joaquin Cosio.

John Cena reprendra son rôle de Peacemaker dans une série dérivée actuellement en développement pour HBO Max. Aux côtés de Cena, Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Chris Conrad et Chukwudi Iwuji. Gunn a laissé entendre qu’il y aurait des camées de La brigade suicide personnages de la série, bien qu’il n’ait pas révélé exactement lesquels pourraient apparaître. Il est possible qu’un Pacificateur camée aurait pu être ce que Gunn discutait récemment avec Robbie.

La brigade suicide devrait être publié le 6 août 2021 et Pacificateur arrivera sur HBO Max en janvier 2022. Pendant ce temps, si Gunn a d’autres idées pour un projet DC avec Robbie, il devra attendre un peu avant que le tournage ne commence. Gunn reviendra à Marvel cette année pour commencer à tourner Les gardiens de la galaxie Vol. 3 qui devrait sortir en 2023. Il écrit et dirige également un gardiens de la Galaxie spécial vacances qui sortira sur Disney + en décembre 2022. Cette nouvelle nous vient de James Gunn sur Instagram.

