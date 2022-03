Margot Robbie et Emma Mackey travailleront ensemble dans un film après des années à parler de leur ressemblance

célébrités

Les actrices ont été, pendant des années, liées par leur incroyable ressemblance physique. Et maintenant, après avoir si longtemps vu à quel point ils étaient confus, ils vont travailler ensemble !

© GettyEmma Mackey et Margot Robbie

Une vieille légende chinoise dit que nous avons tous un double quelque part dans le monde, mais Hollywood a été un coup de pied pour plus d’un artiste de rencontrer une personne complètement semblable à lui physiquement. C’est que, quand on est célèbre et connu dans le monde entier, il est beaucoup plus facile d’être lié à une autre personne, peu importe où elle se trouve dans le monde. Et cela, justement, leur est arrivé. Emma Mackey et margot robbie.

Emma Mackey et Margot Robbie sont deux actrices très différentes au niveau des genres de films ou de séries dans lesquels elles ont travaillé, mais physiquement elles se ressemblent ! C’était il y a des années, lorsque Mackey triomphait en éducation sexuelle, que les fans ont découvert la grande ressemblance entre les actrices. De plus, les similitudes entre les deux ont atteint un tel point que beaucoup en sont venus à confondre qui était la star de la série Netflix et qui du film. il était une fois à hollywood.

Cependant, il convient de noter que maintenant cette ressemblance leur a valu un nouveau travail, puisqu’il vient d’être confirmé que les deux travailleront ensemble dans un nouveau film. C’est parce que, selon Le soleil, Mackey rejoint le live-action de Barbie où Robbie sera le grand protagoniste. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas quel sera le rôle d’Emma, ​​mais tout indique qu’elle pourrait donner vie à la sœur cadette de Margot étant donné qu’elles sont si similaires.

Apparemment, en ce qui concerne l’intrigue du film, où Ryan Gosling jouera Ken, les deux actrices devront se teindre les cheveux en blond pour rendre leurs personnages plus crédibles. Même ainsi, il est encore nécessaire de savoir exactement les choses sur le film puisqu’il ne commencera à tourner que dans les prochaines semaines, donc compte tenu des temps d’enregistrement et de post-production, il pourrait sortir en salles en 2023.

Sans aucun doute, une sortie qui est désormais devenue l’une des plus attendues puisqu’il s’agira de la première Emma Mackey et margot robbie travaillent ensemble et leur ressemblance physique surprendra encore. De plus, il y a un grand mystère autour du film puisque le protagoniste a confirmé que l’histoire ne sera pas comme nous pensons que ce pourrait être un film de Barbie.

