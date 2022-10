Margot Robbie et Cara Delevingne en Argentine : un paparazzi a été tabassé pour les avoir photographiées

célébrités

Margot Robbie et Cara Delevingne sont en Argentine, mais elles ont été impliquées dans un scandale après les agissements de leurs gardes du corps contre un paparazzi qui a fini par être hospitalisé.

© GettyMargot Robbie et Cara Delevingne en Argentine : un paparazzi a été tabassé pour les avoir photographiées.

Au cours de la semaine dernière, les réseaux sociaux en Argentine ont placé margot robbie parmi les principales tendances, puisque la rumeur était arrivée qu’il était dans le pays, mais beaucoup étaient méfiants car il n’avait pas de photographies actuelles. Tout a changé dans les dernières heures quand on a enfin su que c’était vrai, mais elle est aussi accompagnée de Cara Delevingneavec qui il a partagé un moment malheureux qui a abouti à un paparazzi tabassé.

l’étoile de le loup de Wall Street Oui Il était une fois à Hollywood arrivé en vacances en Argentine, après les tournées de presse de son dernier film, amsterdam. Avec Delevingne Ils se sont rencontrés sur le tournage de escouade suicide en 2016 et à partir de là ils ont officialisé une grande amitié. Mi-septembre, le mannequin britannique s’était vu se détériorer et on parlait d’inquiétude sur sa santé, mais les rumeurs d’hospitalisation ont déjà été écartées.

+Margot Robbie et Cara Delevingne dans un scandale en Argentine

margot robbie Oui Cara Delevingne ont visité Buenos Aires incognito, mais se sont retrouvés au milieu d’une situation difficile lorsque Un paparazzi argentin qui l’a photographiée a été agressé par deux hommes sous sa garde personnelle, ce qui a conduit l’homme à être hospitalisé pour une fracture ouverte du coude droit.. Tout s’est passé dans la nuit du samedi 1er octobre et les agresseurs, de nationalité anglaise, ont été interpellés aux premières heures de la matinée.

Comme détaillé Infobae, il y avait une plainte qui a été déposée dans un poste de police de la ville de Buenos Aires qui décrit l’événement dans le restaurant exclusif « Patagonia Sur » dans le quartier de La Boca. Le rapport mentionne que le photographe Pedro Alberto Orquerade l’agence Reuterpris des photos de Robbie et Delevingne sans votre consentement, et à cause de cela les administrateurs Jac Rhis Hopkins et Josei Mac Namara Callum ont agi violemment contre lui. Les policiers ont découvert que l’homme blessé avait un bras cassé et un coup à la tête.

La plainte de orchestre contre les gardes a été classé comme « blessures graves » et du parquet ils ont ordonné des mesures rigoureuses selon les critères de ces cas, en plus d’appliquer la loi avec la plus grande rigueur. « Le miracle m’a sauvé la vie », a déclaré le photographe battu qui devra subir une intervention chirurgicale au bras dans un centre médical de Buenos Aires. Pour sa part, margot robbie Oui Cara Delevingne avait des vols pour se rendre dans le sud de l’Argentine cet après-midiils restent donc dans le pays.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂