Margot Robbie est prête pour plus de Harley Quinn malgré les rumeurs d’une pause

Les fans de Harley Quinn peuvent pousser un soupir de soulagement alors que Margot Robbie a confirmé qu’elle était prête à reprendre le rôle chaque fois qu’on aurait besoin d’elle. Bien qu’il y ait eu beaucoup de rumeurs contraires – selon lesquelles Robbie avait l’intention de faire une pause avec le personnage pendant un certain temps – elle a révélé dans une interview avec Divertissement ce soir qu’elle est prête à partir.

Interrogé sur sa pause prévue, Robbie a répondu: « Non, j’en ai assez d’une pause. Je suis prêt à la refaire. Je l’ai fait Oiseaux de proie et La brigade suicide dos à dos, donc c’était beaucoup de Harley sur une période d’un an, mais c’était il y a quelque temps maintenant. Je suis toujours prêt pour plus de Harley! »

Il y a des tonnes de rumeurs et de spéculations sur l’avenir de Margot Robbie dans le DCEU. Elle a fait trois films maintenant – qui ont tous très peu d’interaction les uns avec les autres. De plus, il y a aussi des questions sur son sort dans La brigade suicide au moins pour ceux qui ne l’ont pas vu. L’une des plus grandes rumeurs est un spin-off potentiel de Harley Quinn et Poison Ivy ou un Sirènes de Gotham City film qui ajoute Catwoman au mélange.

Robbie a parlé d’un film Harley / Ivy, en disant: « Faites-moi confiance, je leur arrache l’oreille à ce sujet tout le temps. Ils doivent en avoir marre de l’entendre, mais je me dis: » Poison Ivy, Poison Ivy. Viens Allons-y, allons-y. Je suis très impatient de voir une relation Harley-Poison Ivy à l’écran. Ce serait tellement amusant. Alors je vais continuer à les harceler. Ne vous inquiétez pas. «

Pour alimenter ce feu, James Gunn a été un nom qui a été lancé en tant que scénariste/réalisateur potentiel pour un spin-off de Harley Quinn/Poison Ivy. DC Entertainment a déjà confié à Gunn deux projets majeurs en La brigade suicide et le prochain spin-off de HBO Max Pacificateur, il serait donc un choix raisonnable pour un futur projet Harley Quinn. Robbie a déjà fait l’éloge de Gunn’s Escouade Suicide film disant : « Même si ce film n’était pas aussi incroyable qu’il l’est, ça vaut quand même la peine d’aller au cinéma juste parce que c’est tellement agréable de pouvoir à nouveau aller au cinéma… Mais il se trouve que c’est sans doute l’un des plus grands, sinon le plus grand film de bande dessinée jamais réalisé. Vous ne voulez pas le manquer. «

De plus, Gunn a évoqué la possibilité de travailler avec Harley Quinn de Robbie à l’avenir. En février, un fan a demandé à Gunn sur Instagram s’il travaillerait avec Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn à l’avenir, et il a répondu: « Margot et moi en avons discuté l’autre jour. Nous devrons voir ce qui se passe! » Je vais prendre des risques et prédire que les fans de DC pourraient très bientôt en apprendre davantage sur un prochain projet Harley Quinn. C’est juste ma spéculation au moins.

La brigade suicide sortira en salles ce jeudi 5 août. Il sortira également sur HBO Max le même jour et sera disponible en streaming pendant un mois.

Sujets: Film Harley Quinn, Harley Quinn, Suicide Squad 2