Margot Robbie en pourparlers pour retrouver Brad Pitt – Que les rumeurs de rencontres commencent … à nouveau

Margot Robbie et Brad Pitt ont joué l’un à côté de l’autre en 2019 Il était une fois … à Hollywood. Maintenant, un nouveau rapport affirme qu’ils pourraient se réunir dans le prochain film Babylone après qu’Emma Stone ait abandonné le projet.

Brad Pitt et Margot Robbie | CHRISTOPHE SIMON / AFP via Getty Images

Même si Robbie est mariée au réalisateur Tom Ackerley, cela n’a pas empêché les rumeurs de rencontres de la suivre elle et Pitt.

Les rumeurs de rencontres entre Margot Robbie et Brad Pitt ont commencé sur le tournage du film de Quentin Tarantino

Selon l’International Business Times, un rapport a émergé de l’ensemble des Il était une fois…À Hollywood qui prétendait que quelque chose se passait entre Robbie et Pitt. Une source a affirmé qu ‘«ils se moquent et se taquinent constamment avec de petites blagues privées». L’initié a également affirmé que Margot avait appelé Pitt «B» en abrégé.

La source a dit Le jour de la femme que Margot a dit à ses amis londoniens à quel point Brad était favorable et à quel point cela avait été «incroyable» d’avoir ses conseils à Hollywood. Dans le même temps, une autre source a déclaré NO magazine que Pitt a avoué à Robbie qu’il était amoureux d’elle.

« Brad a été incroyablement favorable et a aidé Margot à traverser ses conseils, ayant lui-même vécu deux mariages », a déclaré l’initié. «Il essaie de lui remonter le moral chaque fois qu’il le peut et il espère clairement que les difficultés de son mariage lui ouvriront une porte.

Il s’est avéré, bien sûr, que les rumeurs de rencontres Robbie / Pitt étaient fausses. Tout comme ceux qui ont émergé à propos de Pitt et Jennifer Aniston lorsqu’il s’est présenté au copains 50e anniversaire de la star.

Brad Pitt devrait jouer dans « Babylon »

Pitt devrait jouer dans le film Babylone avec La La Land le réalisateur Damien Chazelle à la tête du projet. Cependant, un nouveau rapport de Deadline affirme que la co-star de Pitt, Emma Stone, quitte le projet en raison d’un conflit d’horaire.

En raison de la sortie de Stone, Robbie est en pourparlers avec Chazelle et Paramount pour reprendre le rôle féminin principal. Cela signifie qu’elle pourrait faire équipe à nouveau avec Pitt pour une autre pièce d’époque basée à Hollywood. Babylone est un drame classé R se déroulant dans les années 1920, lorsque l’industrie du cinéma passait du cinéma muet aux talkies-walkies.

EN RELATION: Brad Pitt s’est lié avec une co-star improbable sur le tournage de « Il était une fois à Hollywood »

Lorsque Paramount a acquis les droits de Babylone à la fin de 2019, ils ont prévu une date de sortie le jour de Noël 2021. Cette date serait juste à temps pour la saison des récompenses. Mais en raison de la pandémie, ces plans pourraient certainement changer. On s’attend à ce qu’ils tournent au moins une partie du film à Los Angeles.

Margot Robbie est l’une des actrices les plus travailleuses d’Hollywood

Si Robbie décroche le rôle dans Babylone, ce sera un autre film dans une longue liste de crédits que Robbie a gagnés au cours des cinq dernières années. En juin, Robbie a reçu le titre de «Actrice qui travaille le plus dur à Hollywood» par PartyCasino après que des recherches ont montré qu’elle avait travaillé sur 19 films en cinq ans.

Non seulement Robbie a joué dans 15 longs métrages, comme Birds of Prey, Bombshell, Suicide Squad, et Moi, Tonya, mais elle a également fait des apparitions dans deux autres, a travaillé comme productrice sur un et a joué dans un court métrage.

Ses projets à venir incluent le réalisateur James Gunn Suicide Squad 2 et Jeune femme prometteuse avec Christian Bale et John David Washington. Robbie développe également un Barbie véhicule vedette et est en production sur la série limitée Netflix Femme de ménage en tant que producteur exécutif.

Pendant ce temps, Pitt devrait jouer dans le prochain film de David Leitch Bullet Train, basé sur un roman japonais. Il est également toujours en instance de divorce avec Angelina Jolie, mais ils sont tous les deux légalement célibataires en raison d’un jugement bifurqué.