Margot Robbie dit qu’il y a une coupe de 20 heures de Tarantino Il était une fois à Hollywood

Vous pensez que les 4 heures de Zack Snyder Ligue de justice la coupe est excessive? Si l’on en croit Margot Robbie, Quentin Tarantino cache une coupe de 20 heures de son dernier opus Il était une fois à Hollywood dans un coffre-fort quelque part à Los Angeles.

L’actrice a récemment été interrogée sur la probabilité que les fans de DC Comics puissent jamais voir le Suicide Squad Ayer Cut, qui contiendrait des images inédites de sa Harley Quinn interagissant avec le Joker de Jared Leto. Au lieu de célébrer cette possible sortie de HBO Max, elle a décidé de taquiner les fans avec une coupe Tarantino beaucoup plus longue pour sa performance de Sharon Tate. Elle confirme un Il était une fois version qui dure presque une journée entière, mais c’est le poisson d’avril, alors peut-être qu’elle exagère.

Margot Robbie parlait avec Variety quand elle a laissé échapper qu’il existe une version atrocement longue de Il était une fois à Hollywood flottant autour. The Snyder Cut fait l’objet de discussions sur les forums de films en ligne depuis des mois. Maintenant qu’il est enfin arrivé, les cinéphiles se demandent quelles autres coupes exotiques et extravagantes existent dans la nature. Robbie propose cette allumeuse.

« Il y a une coupure de 20 heures de Il était une fois à Hollywood ce serait … il y a tellement plus que vous n’avez pas pu voir, que nous avons tourné qui était incroyable, et pour un million de raisons évidemment, nous ne pouvons pas faire la coupe. «

Margot Robbie ne mentionne rien sur la sortie potentielle de ces images supplémentaires, ni sur ce qu’elles peuvent contenir ou révéler. Quentin Tarantino, quant à lui, a confirmé qu’il y avait beaucoup de séquences supplémentaires du film qui pourraient voir le jour via Netflix. Il a, ou du moins avait, l’intention de couper Il était une fois à Hollywood en plusieurs épisodes utilisant des images inédites et en faisant une toute nouvelle expérience de la même manière qu’il a transformé Les huit haineux dans une mini-série en streaming pour Netflix. Il n’y a pas eu de mise à jour à ce sujet depuis un certain temps.

Margot Robbie a offert ce qu’elle sait sur The Ayer Cut de son original Suicide Squad effort. Il semble que Warner Bros. garde cette version sous le bureau pour une éventuelle utilisation ultérieure car le studio est actuellement en train de promouvoir la quasi-suite de James Gunn, sorta-reboot. La brigade suicide. À propos de l’Ayer Cut, Robbie ressemble à beaucoup de opposants qui ont prétendu que nous ne verrions jamais The Snyder Cut de toute sa gloire de 4 heures.

« Il n’y a pas de coupure de David Ayer qui est en préparation ou qui va être publiée. »

Personne ne sait si nous verrons ou non des coupes plus longues de Suicide Squad ou Il était une fois à Hollywood. Mais il semble probable que si les fans ont assez faim, les studios finiront par obliger. Il semble que Quentin Tarantino veut vraiment étendre Il était une fois à Hollywood dans une mini-série qui nous donne plus de Cliff Booth et Rick Dalton. Cette nouvelle de la coupure de 20 heures a été partagée pour la première fois par Margot Robbie. Cette nouvelle provient de Variety.

Sujets: Il était une fois à Hollywood