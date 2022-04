Margot Robbie dans  »Barbie » : quelle sera l’intrigue du film ?

Enfin Warner Bros. a révélé une nouvelle image de son prochain film »Barbie », où l’on peut voir pour la première fois margot robbie la poupée emblématique de Mattel, la société de jouets propriétaire de la franchise et également impliquée dans le film. Dans la publication Twitter, vous pouvez également lire la date de sortie officielle du film, qui sortira en salles le 21 juillet 2023. Le film d’action en direct portera sur grand écran l’histoire de l’un des jouets les plus populaires de de tous les temps, et comme on peut le voir, il apportera des éléments de Barbie, avec une voiture et un fond très rose, la couleur principale que l’on peut voir dans les produits Barbie.

Alors que la production de » Barbie » est en développement chez Mattel depuis longtemps, Robbie a été officiellement annoncée comme la poupée principale en 2019, avec Greta Gerwig réalisant et écrivant le scénario avec son mari Noah Baumbach. Robbie a déclaré que » Barbie » prévoit de dépasser totalement les attentes du public, allant au-delà d’un film » jouet pour enfants ».

De quoi parlera le film »Barbie » ?

Bien que l’intrigue du film n’ait pas été entièrement révélée, Margot Robbie a déclaré que le film aura une tournure d’intrigue totalement différente de ce que nous pensons tous. « En entendant ‘Barbie’, les gens ont immédiatement l’idée de ‘Oh, Margot va être Barbie, je sais de quoi il s’agit’, mais notre objectif est de transformer totalement les pensées et les attentes du public », a déclaré l’actrice.

Bien que le film nous présentera probablement une histoire différente de celle attendue, il est plus que clair que Barbie devra avoir son amour déjà célèbre, puisque l’acteur Ryan Gosling De même, il sera dans le film jouant Ken, une poupée qui est avec Barbie depuis ses débuts en 1961.

De la même forme, Will Ferrel il agira dans le film en tant que PDG d’une entreprise de jouets, qui peut ou non être Mattel. La décision d’avoir un participant d’une entreprise pourrait donner l’idée que le film racontera les racines de Barbie et comment l’inspiration pour créer une poupée est venue d’un personnage réel.

Nous devrons attendre que le synopsis officiel du film soit révélé, mais il sera clair que ce sera une production avec un grand talent dans son casting, car avec Robbie, Gosling et Ferrel, ils rejoindront l’Amérique Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Issa Rae, Michael Ceram Lana Condor, Will Forte et John Cena.

La réalisatrice Gerwig a été saluée pour ses talents cinématographiques dans des films comme « Little Women », et dit que ce nouveau film sera « la chose que je ne savais pas que le public voulait », un film à voir plus en détail à l’avenir, et voir comment »Barbie » est présenté sur grand écran.