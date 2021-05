Margot Robbie a hâte que Poison Ivy rejoigne le DCEU

La représentation de Margot Robbie en tant que Harley Quinn dans la franchise d’adaptation cinématographique de DC Comics a été acceptée par le grand public, ce qui a incité l’actrice à proposer des idées aux dirigeants de Warner Bros, notamment en ajoutant Poison. Ivy avec son personnage dans un prochain épisode.

Étant au départ de simples méchants de Batman, après la séparation définitive de Harley Quinn et Joker, Poison Ivy serait entré en scène en tant que meilleur ami et mentor, et au fil des ans, ils auraient développé une relation sentimentale, formant l’un des couples préférés entre Les fans de DC Comics.

Cette relation a été explorée dans diverses histoires au sein de la bande dessinée et récemment à travers la deuxième saison de « Harley Quinn », une série animée qui prépare son retour grâce à HBO Max. Compte tenu du grand potentiel de narration entre ce duo, il n’est pas étonnant que Robbie veuille l’exploiter sur grand écran.

Dans une discussion récente avec Den of Geek, Margot Robbie a révélé qu’elle harcelait constamment les dirigeants de Warner Bros pour ajouter Poison Ivy au DCEU, affirmant qu’elle avait déjà de bonnes idées sur la façon de présenter cette paire au public et au public. cela pourrait se dérouler.

« Crois-moi. Je mords leur oreille tout le temps. Ils doivent être fatigués de l’entendre, mais je dis «Poison Ivy. Allez, faisons-le. Je suis très persistant à voir une relation Harley-Poison Ivy à l’écran. Ce serait très amusant. Alors je continue de vous déranger, ne vous inquiétez pas », a souligné Robbie.

En plus de devenir l’une des actrices préférées du DCEU parmi le public et les dirigeants de la franchise eux-mêmes, ces dernières années, Robbie a réussi à devenir une figure de grand poids à Hollywood, étant l’une des actrices les mieux payées de l’industrie et le récent lancement de sa maison de production «LuckyChap Entertainment».

Margot Robbie reviendra dans le rôle de Harley Quinn dans « The Suicide Squad », un film « reboot » de la production avec lequel elle fera ses débuts au DCEU en 2016, avec James Gunn en tant que réalisateur et scénariste. Le film sortira simultanément dans les salles et HBO Max le 30 juillet.