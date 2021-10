Margaret Qualley « Things To Clean »: Qu’est-ce que c’était de travailler avec sa mère sur la série Netflix

Margaret Qualley est la protagoniste de « Choses à nettoyer» (« Femme de ménage » dans sa langue d’origine) et incarne Alex Russell, une jeune mère qui tente d’échapper à une relation violente pour donner à sa fille un avenir meilleur, bien que pour y parvenir, elle devra travailler comme femme de ménage et faire face à le système complexe de l’aide gouvernementale.

Alex veut mettre fin à une chaîne de violence qui a commencé avec sa mère, Paula Langley (Andie MacDowell), qui a également échappé à un partenaire agressif. Saviez-vous que les actrices qui jouent la mère et la fille dans la série Netflix partagent-ils aussi le même lien dans la vraie vie ?

Margaret qualley est la plus jeune fille de Andie Macdowell avec Paul Qualley, éleveur et ancien mannequin ; et c’est elle qui a proposé sa mère pour le rôle de Paula. « C’était mon idée. J’étais tellement excité à ce sujet. J’étais en quarantaine au Canada et le rôle de ma mère était toujours ouvert, et j’ai réalisé que j’avais toujours voulu travailler avec ma mère. Et puis, je me suis dit ‘Whoa, ça y est. Ma mère doit faire ça.’ Et j’ai appelé Margot Robbie (productrice de la série) et elle a adoré l’idée. Tout le monde était à bord et très excité à ce sujet« Il a dit dans une interview avec Collider.

Alex demande de l’aide à sa mère, Paula, après avoir abandonné Seane dans « Choses à nettoyer » (Photo : Netflix)

COMMENT ÇA FONCTIONNE ENSEMBLE POUR ANDIE MACDOWELL ET MARGARET QUALLEY ?

« C’était un vrai rêve de travailler avec elle. Ce fut l’une des expériences les plus surréalistes de ma vie. En général, il y a le confort d’avoir sa mère au même endroit quand on est au milieu d’une pandémie et qu’on est absent de chez soi pendant neuf mois, puis il y a tout le travail de ma mère, que je suis complètement en admiration et ne pouvait pas admirer plus. , et puis il y a cette chose où vous entrez dans la pièce et votre mère joue à être votre mère et cela change définitivement la situation. C’est le plus gros piège que j’ai réussi à faire », a avoué le protagoniste de »Choses à nettoyer”.

Qualley a noté que « la nature de notre relation à l’écran est complètement différente de notre vie réelle ». De son côté, l’actrice de « Quatre mariages et un enterrement » a déclaré au Washington Post : « Nous sommes très proches. Nous sommes tous les deux des êtres vraiment émotifs, et nous avons passé beaucoup de temps ensemble, tous les deux, donc la dynamique de savoir à quel point ces émotions se ressemblent, c’était vraiment facile pour nous de pouvoir remplir ces espaces. [como Paula y Alex]”.

« Chaque moment était précieux pour moi », a-t-il ajouté à USA Today. « Je voulais vraiment faire du bon travail parce que cela signifiait tout pour moi parce que j’avais peur que cela ne se reproduise plus. »

Andie Macdowell elle a précisé qu’elle et sa fille «parlaient de tout. Il n’y a pas de secrets, « ce qui signifie que Qualley connaît l’enfance difficile de sa mère, qui l’a inspirée pour le rôle d’Alex dans »Choses à nettoyer”.

« Ma mère a reçu un diagnostic de schizophrénie et a reçu des traitements de choc », a déclaré MacDowell. « Il n’y a pas eu un moment où je connaissais ma mère comme une femme en bonne santé. Elle souffrait toujours. J’ai donc vécu toute ma vie avec une souffrance profonde, et cela se manifeste aussi d’autres manières, et dans d’autres relations avec d’autres personnes. »

À propos de son personnage dans la mini-série NetflixIl a déclaré : « Je comprends la complexité d’une personne brisée, une personne que vous aimez, peu importe à quel point c’est difficile. C’était donc une coupe confortable pour moi. »