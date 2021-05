Margaret Cho a fini de faire face à la haine asiatique en silence: «  L’invisibilité est la pire  »

Deux des personnes qui inquiètent le plus Cho en ce moment sont ses parents, d’autant plus que bon nombre des incidents haineux qui se produisent semblent viser les Américains d’origine asiatique plus âgés.

«Eh bien, c’est très effrayant, mais je pense que mes parents ont vécu tant de types différents de racisme au cours de leurs années ici», a-t-elle déclaré. «Ils sont ici depuis 1964. Donc, ils se rendent compte que cela vient dans une vague et maintenant ils sont très philosophiques à ce sujet. Je pense que c’est pour ça qu’ils sont vieux. Ils ont environ 80 ans et c’est parce que nous savons comment gérer cela. Mais il n’est plus possible de faire face en silence. Ce n’est plus OK, ça ne va pas être absorbé et nous ne pouvons pas rester silencieux à ce sujet.

Pour quelqu’un d’aussi franc que Cho, il est intéressant de l’entendre dire que sa voix est opprimée. Cette invisibilité de l’expérience est à l’origine des conversations qu’elle a en ce moment, notamment avec les Blancs.

« L’idée qu’il n’y a pas de racisme contre les Américains d’origine asiatique est absolument fausse », a déclaré Cho AUJOURD’HUI. « Bien sûr, il y en a. Le silence autour de lui et l’inconscience et juste la désinformation à ce sujet, c’est vraiment mauvais. Cela seul constitue en quelque sorte la majeure partie de la conversation principale. L’invisibilité est la pire, donc chaque conversation est vraiment à ce sujet. C’est comme si les gens n’étaient pas conscients, et en particulier les blancs ne le savaient pas. «

L’une des façons dont Cho s’engage dans ces conversations et lutte contre la désinformation est avec son podcast, «The Margaret Cho», qui vise à sensibiliser à ces problèmes. Pour la deuxième saison du podcast, Cho a lancé une série intitulée «Mortal Minority», une variante du mythe de la «minorité modèle» utilisé pour stéréotyper les Américains d’origine asiatique.

«Il s’agit de l’histoire de la violence contre les Américains d’origine asiatique, ainsi que des cas où nous avons également été les auteurs», a-t-elle expliqué. «Il y a donc un rejet de l’idée d’être un modèle. Je parle à d’autres militants asiatiques, artistes, cinéastes, tout type d’auteurs, beaucoup de personnalités médiatiques différentes.

Ce travail est également la façon dont Cho fait face à sa propre peur, qui peut parfois sembler accablante. «Il s’agit de prendre ces angoisses et de les transformer en action», a-t-elle déclaré. «Que ce soit très actif pour parler de ces problèmes, qu’il s’agisse de faire de l’art, d’écrire à ce sujet, de publier sur les réseaux sociaux, il s’agit d’être très actif et engagé avec l’anxiété pour que cela ne m’arrête pas complètement. «

Cho travaille même sur un projet à venir avec Jay Leno pour CNBC, malgré les antécédents de Leno en matière de comédie anti-asiatique offensive.

«Franchement, les blagues asiatiques me passent par-dessus la tête parce que j’en ai entendu tellement», a-t-elle déclaré à Entertainment Weekly pour son prochain numéro de juin, que 45secondes.fr a passé en revue. «Je fais un truc de réduction du bruit avec eux. J’ai réservé Jay il y a pas mal de temps. Pour lui, se mobiliser et prendre ses responsabilités est très significatif. Je suis tellement content de sa réponse. J’accepte les excuses. »

« Il y a définitivement un endroit pour raconter des histoires sur l’altérité qui peut inclure tout le monde, qui est ouvert à tous et qui invite tout le monde en tant que public. » Albert Sanchez

Pour l’instant, Cho continue de faire tomber les barrières et de combler le fossé entre elle et les autres.

«Je pense que c’est juste une question de représentation et de pouvoir présenter l’idée que même en tant qu’autre, nous sommes toujours à l’intérieur. Il y a certainement un endroit pour raconter des histoires sur l’altérité qui peut inclure tout le monde, qui est ouvert à tous et qui invite tout le monde en tant que public », a-t-elle déclaré AUJOURD’HUI. « Je pense donc qu’il est important de pouvoir continuer à être un conteur et de vraiment partager l’expérience de l’autre pour ceux qui ne se sentent pas altérés. »

Elle a souligné que d’autres sommités américaines d’origine asiatique faisaient également ce travail, notamment BD Wong, Olivia Munn, Awkwafina et Bowen Yang.

« Toutes ces voix, opinions, pensées et idées incroyables qui sont exprimées par les jeunes Américains d’origine asiatique, je suis vraiment fière d’eux », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Oh, et queerness est vraiment une grande partie de cela, aussi. «

