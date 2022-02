Marg Helgenberger reviendra en tant que Catherine Willows dans CSI: Vegas Saison 2

Expert : Vegas a peut-être perdu ses stars héritées de la saison 1, mais un autre grand nom comblera le vide avec son retour dans la deuxième saison. Deadline rapporte que Marg Helgenberger a maintenant officiellement signé pour la reprendre CSI rôle de Catherine Willows dans Expert : Vegas suite à des rapports antérieurs selon lesquels elle était en négociation. Selon le rapport, Helgenberger reviendra en tant que série régulière, faisant du retour de Catherine bien plus qu’un simple caméo.

Parce que les anciens membres de la distribution présentés dans la saison 1 ont tous deux quitté la série, l’inclusion de Helgenberger maintiendra le renouveau CSI lien de l’émission vers la série originale. Parce que Helgenberger a signé un contrat d’un an pour le spectacle, il y a des spéculations selon lesquelles Expert : Vegas cfinirait par ramener différents personnages hérités pour chaque saison, une décision qui aurait du sens car chaque saison suit un nouveau mystère sérialisé.

Pour la saison 2, Helgenberger rejoint les membres réguliers de la série Paula Newsome, Matt Lauria et Mandeep Dhillon; Mel Rodriguez a quitté la série après sa première saison. Le casting d’Helgenberger n’aurait peut-être pas eu lieu si son emploi du temps ne s’était pas ouvert au bon moment. L’actrice devait jouer dans un pilote NBC, et lorsque le réseau a continué à avancer avec cette émission, Helgenberger a pu prendre un autre rôle régulier dans la série.

Expert : Vegas est produit par CBS Studio en association avec Jerry Bruckheimer Television. Il est produit par Jason Tracey, Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, KristieAnne Reed, Anthony Zuiker, Carol Mendelsohn, Ann Donahue, Craig O’Neill, William Petersen, Uta Briesewitz et Cindy Chvatal.

William Petersen et Jorja Fox ne reviendront pas pour la saison 2 de Les Experts : Vegas





Helgenberger était le co-responsable original de CSI: Crime Scene Investigation aux côtés de William Petersen. Elle a quitté la série de 15 saisons lors de sa 12e saison après le départ de Petersen en tant que série régulière après la saison 9. Jorja Fox, qui était une série régulière au cours des huit premières saisons et est revenue plus tard pour les saisons 11 à 15, avait rejoint Petersen comme l’un des deux les membres de la distribution hérités reviennent pour Expert : Vegas. Une fois que Petersen a décidé qu’il partirait Las Vegas après seulement une saison, Fox a décidé qu’elle voulait y aller aussi.

« Salut à vous tous CSI Ventilateurs! Après de longues délibérations, j’ai décidé de ne pas ‘Side up’ pour Expert : Vegas« , a déclaré Fox sur Twitter. « Pour moi CSI a toujours été une histoire d’amour. L’histoire que les gens peuvent trouver l’amour dans les endroits et les moments les plus sombres. Et l’histoire selon laquelle l’amour, même dans les endroits et les moments les plus sombres, peut s’étendre, s’enraciner et perdurer. Personnellement, je ne peux plus séparer Sara et Grissom. Ainsi va Grissom… .. Ainsi va Sara. Partout où ils vont, ils vont ensemble. Merci à tous d’avoir regardé!!!!! Continuez à vous connecter ! Je sais je vais. Expert : Vegas a une équipe incroyable et ça devrait être un spectacle incroyable !

On ne sait pas encore quand CBS diffusera la deuxième saison de Expert : Vegasmais avec Marg Helgenberger à bord, de nombreux originaux CSI les fans ont de quoi être excités, même sans le retour de Peterson et Fox.





