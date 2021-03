Maren Morris explique comment elle espère rendre la musique country plus ouverte aux artistes noirs

Si cela ne tenait qu’à Maren Morris, l’industrie de la musique country serait beaucoup plus inclusive et la chanteuse est déterminée à utiliser sa plate-forme pour apporter un réel changement.

Lors d’une nouvelle interview avec Ellen DeGeneres, la jeune femme de 30 ans a pris conscience du manque de diversité dans la musique country et a déclaré que l’industrie devrait créer plus d’opportunités pour les hommes et les femmes noirs. Elle a également admis qu’elle-même avait un rôle important à jouer dans le processus.

«Je suis une femme blanche dans la musique country. J’ai déjà en quelque sorte cette longueur d’avance et même s’il y a une énorme disparité entre les hommes et les femmes dans notre genre, il y a encore plus de disparité entre les femmes blanches et les femmes noires essayant d’être dans la musique country », a-t-elle déclaré. « Il y a tellement de femmes et d’hommes noirs qui adorent la musique country et qui n’ont pas l’impression que la porte leur est ouverte, même une fissure. »

Morris a déclaré qu’elle avait fait ses propres recherches sur les questions de race et de préjugé ces dernières années, en particulier après la mort de George Floyd, et a déclaré que son industrie, comme beaucoup d’autres, pourrait apporter des améliorations.

« Je me sens juste comme la musique country en tant que genre – nous avons tous tellement de place pour grandir, moi y compris – mais je pense que la musique country est définitivement en train de monter dans l’assiette lentement mais sûrement », a-t-elle déclaré.

Morris, qui a toujours été franc, a admis qu’il n’est pas toujours facile de défendre ce qui est juste lorsque vous êtes une personnalité publique, mais a déclaré qu’elle essayait de faire en sorte qu’elle soit aussi inclusive que possible.

« Pour moi, c’est comme, vous savez quoi, je dois penser à mon fils et aux gens de mon entourage – avec qui j’écris, avec qui j’emploie – et je pense, vous savez, ‘Est-ce que je fais de la place pour tout le monde ?' » elle a dit.

Au fil du temps, la chanteuse a développé une peau épaisse et se rend compte qu’elle ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça lui va.

« Je m’en fiche si quelqu’un sur TikTok pense que je suis nul, » dit-elle. « Ce n’est pas vraiment mon problème. Je pense que je veux juste exister dans un genre qui travaille pour être meilleur. »

Morris n’a pas hésité à s’exprimer sur un éventail de questions. Au cours de son entretien avec DeGeneres, Morris a également parlé de sa décision de prêter son soutien à la star de la country TJ Osborne lorsqu’il est devenu gay en février.

« J’espère que le courage de faire ça a fait que quelques personnes de plus qui aiment la musique country et qui sont gays se sentent comme chez elles aussi », a-t-elle déclaré. « Je suis tellement fier de lui. Il était l’un de mes premiers amis lorsque j’ai déménagé à Nashville il y a huit ans. Il est tellement talentueux, tellement gentil. de ce brave donc je suis vraiment fier de TJ «

