Mare of Easttown Finale est l’épisode le plus regardé de HBO Max

La récente finale de la série de Jument d’Easttown est devenu l’épisode télévisé le plus regardé de l’histoire de HBO Max. Selon Deadline, « le septième épisode de la série policière HBO a attiré 4 millions de téléspectateurs le week-end férié, dont 3 millions le dimanche soir (30 mai) ». Un facteur de 3 millions vient de la date de première de l’épisode. Le drame policier mettant en vedette Kate Winslet a clairement un public passionné.

De plus, le dernier épisode a battu des records concernant l’épisode le plus regardé d’une série originale sur HBO Max au cours de ses 24 premières heures d’accès disponible. Les anciens détenteurs de ce record provenaient des deux La défaite et L’hôtesse de l’air. Considérant que les trois émissions sont sorties relativement proches, avec environ un an de différence, c’est tout un exploit pour le service de streaming.

Un autre aspect impressionnant de Jument d’Easttown concerne les cotes hebdomadaires. Le spectacle partage la distinction de La défaite en ce que les deux séries ont augmenté leur nombre de téléspectateurs chaque semaine sur HBO. Initialement, Jument d’Easttown n’avait que 600 000 spectateurs pour son premier épisode. Au fil du temps, ce montant relativement faible s’est transformé en 1 million. Enfin, l’audience a quadruplé pour atteindre au moins 4 millions de téléspectateurs.

Kate Winslet, qui joue le rôle de Mare titulaire, a expliqué comment elle s’était inspirée de son père, Roger, pour son personnage. Dans une interview avec le New York Times, elle a expliqué : « Pour être honnête, mon père me rappelle beaucoup Mare. Il a été un peu l’inspiration. » Toujours à propos de son père, Winslet a déclaré: « Il bouge essentiellement comme Mare et mange comme Mare. Eh bien, il mange la bouche pleine. Nous lui disons tout le temps: » Papa! » Il va être tellement en colère que je viens de dire ça. »

En plus des vues élevées du public, l’émission a été acclamée par la critique bien méritée. Les critiques ont souligné le jeu d’acteur, en particulier de Winslet, les personnages et l’histoire. Beaucoup ont félicité Kate Winslet pour avoir réussi un parfait accent de Philadelphie, un style de voix rarement vu dans la fiction. Après avoir attribué à la série quatre étoiles sur cinq, un article de NME disait: « Venez pour le mystère de la petite ville qui saisit autant qu’il déprime. Restez pour la performance magnétique d’une véritable légende de l’écran. »

Jument d’Easttown implique un détective dans la partie titulaire de la Pennsylvanie. Kate Winslet joue le rôle d’une détective qui doit résoudre l’affaire d’une victime de meurtre. En cours de route, elle doit également faire face à des difficultés dans sa vie de famille. Les problèmes incluent le deuil du suicide de son fils, un ex-mari qui vit à proximité d’elle et une bataille pour la garde de la mère de son petit-fils. Le tournage a eu lieu dans le comté de Delaware, en Pennsylvanie. Quelque chose d’intéressant dans le spectacle était la multitude de références à des établissements populaires de l’État.

Plusieurs personnages ont été vus en train de boire du café Wawa. Winslet elle-même a déclaré qu’elle était devenue accro à la marque pendant la production. En tant que personne originaire de l’État, je peux dire avec confiance qu’ils ont choisi le bon endroit pour prendre quelque chose à boire. Les stars supplémentaires de l’émission incluent Julianne Nicholson, Guy Pearce, Evan Peters, Angourie Rice et Jean Smart, qui ne peuvent fondamentalement rien faire de mal à ce stade. Pour regarder l’émission complète, rendez-vous sur NOW au Royaume-Uni ou sur HBO Max aux États-Unis. Cette nouvelle est née chez NME.

Sujets : HBO Max, diffusion en continu