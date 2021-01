Mare est une aventure de puzzle dirigée vers Oculus Quest plutôt bientôt

Initialement révélé en 2016 par Visiontrick Media, l’aventure de puzzle VR jument prévoit une version complète. C’est l’un des nombreux grands titres de réalité virtuelle destinés aux joueurs en 2021, mais ce jeu cible spécifiquement l’Oculus Quest. À partir de maintenant, jument est apparu dans l’Oculus Store et semble être prévu pour début 2021.

La dernière bande-annonce de ce titre est apparue au SXSW à Austin. Il était initialement prévu pour une sortie cet été, mais un problème de développement l’a poussé. Pourtant, les récents Tweets du développeur ont montré qu’un lancement complet est confirmé pour plus tard cette année.

Le gameplay est simple car c’est une aventure de puzzle. Les joueurs doivent contrôler un oiseau mécanique dont le travail est de protéger et de guider un compagnon IA impuissant à travers le monde. Le premier défi est d’apprendre à contrôler l’oiseau, le second est de gérer une IA qui peut faire très peu pour elle-même.

Pourtant, le titre offre un environnement magnifique à explorer. Les joueurs peuvent déplacer la fille, charger sa destination et guider son destin. En explorant le monde avec elle, vous découvrirez lentement un scénario unique enfoui sous les ruines.

Le gameplay se déroule sur huit chapitres. Alors que les joueurs explorent le monde, ils recherchent des artefacts perdus qui peuvent les aider à découvrir et à débloquer un dernier secret dans le monde.Il s’agit d’un vaste espace, même pour un environnement de réalité virtuelle, alors assurez-vous de planifier soigneusement vos mouvements afin de ne pas doubler. .

En tant qu’oiseau, votre action se limite à regarder, planer et plonger dans le ciel. Vous pouvez aller à peu près n’importe où et les développeurs ont travaillé dur pour en faire une expérience confortable pour les joueurs assis.

Maintenant, jument n’apparaît que sur Oculus Quest. Il y a une note dans la boutique Oculus Quest qui dit «Coming Soon», mais les fans savent sur Twitter de Visiontrick Media qu’une version Oculus Rift sera également révélée dans un proche avenir.

Toute cette aventure est une idée unique et la bande-annonce présente un monde terne mais beau. On ne sait pas quelles énigmes devront être résolues, mais les fans sont sûrs de profiter de la liberté qui vient d’être un oiseau mécanique dans un environnement large et vaste.

Quant aux joueurs, ce jeu semble fonctionner avec peu d’instructions. Ce sera probablement bon pour tous les âges, mais les concepts peuvent devenir un peu techniques pour un public plus jeune. Pourtant, en tant que concept, cela fonctionne pour tous ceux qui sont assez vieux pour utiliser le casque.

jument arrive sur Oculus Quest plus tard en 2021.