Mardi avant-premières Netflix : toutes les actualités

Quelles sont les premières du mardi 19 octobre à Netflix? Ils sont peu nombreux, mais ils le sont. Voici la liste complète des actualités du service de streaming :

1. QUI A TUÉ AW ? (2021)

« Une femme au foyer, une lectrice avide d’histoires policières, découvre les secrets les plus cachés des habitants de la ville tout en enquêtant sur un meurtre”. Production polonaise dirigée par Piotr Mularuk (« Yuma »), « Qui a tué W ?« Est un thriller qui commence par la découverte du cadavre d’une femme dans un parc, avec un seul indice de son identité autour du cou : un pendentif avec la lettre W, qui est identique à celui porté par une jeune femme disparue de nombreuses années il y a.

2. LA MAISON DE POUPÉES DE GABBY – SAISON 3 (2021)

« Des chats mignons, de l’artisanat amusant et de la magie colorée ! Rejoignez Gabby et Pandy Patas dans cette série d’aventures animées”. Idéal pour les plus petits à la maison, surtout s’ils aiment par dessus tout les chats.

3. THEO VON : LES ORDINAIRES

« Dans ce stand-up spécial, le comédien et animateur de podcast Theo Von nous raconte des histoires folles sur les «gens normaux» de la vie de son village.”. Animateur de télévision, podcasteur et standupero, Theo Von revient cinq ans plus tard dans Netflix, encore plus irrévérencieux que certains pourraient le supporter.

