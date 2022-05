Marcus, star de Gogglebox, a un fils célèbre qui a failli apparaître à l’émission

Mica a deux autres filles, Sachelle et Shuggy, et Marcus a un fils Shiloh Defreitas issu d’une autre relation.

Shiloh est un boxeur connu sous le nom de Sugar Shy et le jeune athlète a amassé plus de 11 000 abonnés Instagram.

« TM Boxing a alors commencé à proposer des séances matinales aux mamans au foyer et aux personnes ayant des problèmes de poids et de confiance. Nous avons maintenant plus de 200 membres de garder la forme, 80 jeunes boxeurs et de nombreuses écoles qui éduquent les jeunes défavorisés qui utilisent nos services quotidiennement.