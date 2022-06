Marcus Dunstan a de l’espoir pour le troisième film de la franchise The Collection

Fans de 2009 Le collecteur et sa suite de 2012 La collection se réjouit à l’annonce d’un troisième volet. Comme les deux premiers volets, il devait être réalisé par Marcus Dunstan, qui a également co-écrit chaque film avec Patrick Melton. Malheureusement pour les fans, la production sur Le Collecté fermé en 2019, laissant les fans se demander s’ils pourront ou non voir le film.

Le collecteurà ne pas confondre avec le roman de John Fowles du même nom et son adaptation cinématographique, a vu le jour sous le titre de L’homme de minuit. Cela allait être un Vu préquel à un moment donné mais est finalement devenu sa propre entité. Dunstan et Melton ont été les principaux auteurs du Vu franchisé de IV à 3D.

Le premier film parlait d’un ex-détenu nommé Arkin O’Brien (Josh Stewart) qui envisageait de cambrioler une maison pour rembourser les dettes de sa femme envers les usuriers. Sauf après avoir trouvé la maison déjà cambriolée par le collectionneur, un psychopathe masqué qui a rempli la maison de pièges mortels élaborés et mortels. Capturé à la fin du film, Arkin s’échappe au début de The Collection, seulement pour être encordé pour sauver Elena Peters (Emma Fitzpatrick), la fille d’un homme riche, de la base du collectionneur.

Stewart et Fitzpatrick devaient reprendre leurs rôles pour le troisième volet. Ils devaient également être rejoints par l’icône du genre Tom Atkins, connu pour, entre autres, Halloween 3 : Saison de la Sorcière et La nuit des creeps, qui aurait joué le père d’Arkin. Dès le début, la production avait été une route cahoteuse.

Le studio d’origine, LD Entertainment, a commandé le film deux ans après La collection, seulement pour qu’il meure en 2018. La production a repris un an plus tard, pour s’arrêter dans les huit jours suivant le tournage, les accessoires du trio ont été volés et les producteurs ont finalement cessé de contacter Dunstan. Cependant, récemment, lors d’un entretien avec ScreenRantDunstand a proposé une mise à jour.

« Vous savez, je ne gâcherais les espoirs de personne, surtout les miens, et nous avons de l’espoir. Voici ce qui est génial, il y a des gens qui travaillent pour récupérer cela, et cela a juste pris beaucoup de temps. Cela a été lent, et je pense qu’il y a beaucoup de choses à démêler, mais nous allons utiliser notre temps pour espérer que tout se passera parce que nous avons eu une chance. La chose la plus cool est que vous ne savez pas tout le temps si, lorsque vous sortez, ce noble objectif fonctionnera. Donc c’est comme, il n’y a aucune raison d’en faire un autre à moins que ce ne soit le meilleur. Ensuite, mec, nous récupérons cette taquinerie après avoir dit: « Vache sacrée! » Nous n’avons jamais cessé de parler et de penser dans cet univers, et c’était comme: ‘D’accord, il y a quelque chose ici pour lequel je tomberais sur l’épée tous les jours, et j’adore ça. C’était juste. Donc, cela garde également mes espoirs très élevés. J’en rêve. Je veux faire ça. Je pense que ce serait génial.