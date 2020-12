Marco Rubio accuse le Dr Fauci d’avoir menti à propos du COVID-19, après avoir été parmi les premiers à se faire vacciner

Marco Rubio a appelé le Dr Fauci sur Twitter, dimanche, et a contesté le nombre d’Américains qui devraient être vaccinés contre le COVID-19.

Le sénateur Marco Rubio a appelé le Dr Anthony Fauci sur Twitter, dimanche, et a contesté le degré auquel l’Amérique doit être vaccinée contre le COVID-19. De nombreux adeptes ont répondu au tweet de Rubio en le traitant d’hypocrite pour avoir été parmi les premiers Américains à recevoir le vaccin. Piscine / « Le Dr Fauci a menti sur les masques en mars. Le Dr Fauci a faussé le niveau de vaccination nécessaire pour l’immunité du troupeau », a écrit Rubio dans le tweet. « Ce n’est pas seulement lui. De nombreux membres des bulles élitistes croient que le public américain ne sait pas » ce qui est bon pour eux « , il faut donc les inciter à » faire la bonne chose « » L’analyste juridique et de la sécurité nationale de CNN, Susan Hennessey, a répondu au tweet, lui rappelant à quel point les premiers membres du Sénat avaient eu accès au vaccin: « Marco Rubio a reçu un vaccin avant tout le monde. Alors maintenant, il peut dormir tranquillement en attaquant Fauci pour marquer la politique bon marché Les autres doivent jouer avec notre vie et notre santé – et nos familles – pour décider à laquelle faire confiance. Personnellement, je ne pense pas que ce soit un appel difficile. « Suite à la confirmation d’un vaccin contre le coronavirus, il a été annoncé que les responsables gouvernementaux seraient parmi les premiers à y avoir accès. Cette décision a provoqué des réactions négatives de la part de nombreux Américains qui ont déclaré que les travailleurs de la santé et les groupes à risque devraient être vaccinés en premier. [Via]