Marco Hietala annonce sa séparation de Nightwish après presque 20 ans dans le groupe | 45S

Marco Hietala, bassiste du groupe de metal Nightwish, a surpris ses followers dans le monde entier après avoir confirmé qu’il se retirait du groupe et aussi de la vie publique, après presque 20 ans où il en faisait partie.

Grâce à une déclaration, téléchargée à la fois sur les réseaux sociaux du groupe et du musicien, cet événement a été signalé et certains détails ont été donnés sur les raisons de cette décision.

Chers gens. Je quitte Nightwish et ma vie publique. Depuis de nombreuses années, je n’ai pas pu me sentir validé par cette vie. Nous avons de grandes entreprises de streaming qui exigent le travail de 9/5 d’artistes inspirants tout en partageant injustement les bénéfices. Même parmi les artistes. Nous sommes la république bananière de l’industrie de la musique. Les plus grands organisateurs de tournée tirent des pourcentages même de notre propre marchandise tout en versant des dividendes au Moyen-Orient », lit-on dans une partie du communiqué.

«Il y a quelques choses que je ferai en 2021. Sinon, je demande gentiment et respectueusement aux médias, aux groupes, aux projets d’artistes, etc. ne me demandez rien pour l’année prochaine. Je dois me réinventer. J’espère vous en parler en 2022. Cependant, ce n’est pas une promesse. Je suis vraiment désolé pour cela », dit-il.

De même, le musicien indique qu’il n’est pas satisfait de la façon dont certaines compagnies de musique prennent l’argent de la musique, les qualifiant de «théocrasies». De même, il a également expliqué qu’il a besoin de temps pour trouver la motivation pour avancer, car il souffre généralement de pensées négatives au point d’entrer dans la dépression, ce qui, selon lui, se reflète dans son livre. Enfin, il rassure ses partisans qu’il est bien avec sa famille.

Hietala a rejoint Nightwish et a rejoint le groupe en 2002, en remplacement du bassiste précédent, Sami Vänskä. Pendant le temps où il était avec le groupe, il a enregistré 6 albums studio et a fait de nombreuses tournées à travers le monde.

Beaucoup de force, Marco.