Marcel the Shell Director surfe sur le remake de Lilo & Stitch

Marcel le coquillage chaussé a fait forte impression auprès du public. Après un week-end d’ouverture avec une solide note de 100% sur Rotten Tomatoes (le score est depuis tombé à 99%, mais toujours un score impressionnant), le réalisateur Dean Fleischer-Camp a marqué dans le club Disney! Selon Deadline, Camp est maintenant prêt à diriger le remake en direct du classique familial de science-fiction Lilo & Stitch!

La Lilo et Stitch remake sera produit par Dan Lin (Le film Lego) et Jonathan Eirich (2019’s Aladdin). Ryan Halprin (Le film Lego 2 : la deuxième partie) est producteur exécutif. Selon Deadline, Chris Kekaniokalani Bright est en négociation pour écrire un scénario, bien que Mike Van Waes ait écrit un projet précédent. Pour l’instant, on ne sait pas si le film sera présenté en salles ou sur Disney +.

Ohana veut dire famille!

Lilo & Stitch est un film qui continue d’inspirer et de ravir le public depuis sa sortie en 2002. Le film, qui se déroule à Hawaï, suit une petite fille paria qui adopte un chien étrange. Le chien finit par être un extraterrestre en fuite, Expérience 626, créé uniquement pour la destruction ! Alors que Stitch l’extraterrestre esquive et déjoue les officiers galactiques déterminés à le faire venir, il développe une relation solide avec l’orpheline Lilo alors qu’elle lutte pour s’intégrer et maintenir une relation avec sa sœur et gardienne débordée Nani. Le film a été réalisé et écrit par Chris Sanders et Dean DeBlois. Le film a été un succès retentissant auprès du public et des critiques, marquant deux suites directes différentes en vidéo!

En 2003, il y avait Point! Le filmqui était un pilote pour le prochain Lilo & Stitch : la série. L’émission a duré 65 épisodes et a suivi l’Ohana galactique alors qu’ils traquaient le reste des « cousins » extraterrestres de Stitch (Expériences 1-625). Le spectacle s’est terminé avec le film direct à la télévision de 2006, Leroy & Stitch. En 2005, une deuxième suite est sortie, distincte de la série intitulée Lilo & Stitch 2 : Stitch a un problème.

En 2008, l’animé Point! créé, produit par Madhouse. La série a servi de spin-off de la Lilo & Stitch série et a eu lieu dans la préfecture d’Okinawa au Japon. L’anime a duré 29 épisodes, de 2008 à 2011, et s’est poursuivi avec des spéciaux supplémentaires en 2012 et 2015. En 2017, les aventures de Stitch se sont poursuivies en Chine avec Point & Ai. Cette série a fait venir Stitch dans les montagnes de Huangshan. L’émission a duré 13 épisodes, disponibles sur Disney Channel Asia et sur le service de streaming DisneyNow, mais a été supprimée en 2019.

Stitch est l’un des visages les plus inoubliables de Disney. Avec la franchise ayant des ajouts, des sorties et des marchandises cohérents, ce petit extraterrestre bleu continue de donner des coups de pied! Pour le remake, avoir un réalisateur comme Camp à bord semble plus que convenable. Stitch et Marcel semblent avoir des désirs et des besoins similaires; ils sont tous les deux de petits gars dans un grand monde et veulent juste une famille qui les aime. Nous verrons ce que Camp apportera à la table au fur et à mesure que le film se développera !