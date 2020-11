Marca a couru Le Mans. Le groupe britannique parie sur la renaissance de Bizzarrini

Dans une période (également) de renouveau, un groupe de distribution automobile britannique a décidé de relancer l’une des marques de sport italiennes des années 1960 – Bizzarrini. Aujourd’hui, un constructeur, pratiquement inconnu, mais qui, à l’âge d’or, courait même au Mans.

Fondé par un triumvirat composé d’Alfa Romeo, Ferrari et l’ingénieur italien, Giotto Bizzarrini, était en 1964, Bizzarrini était responsable d’un petit (environ 140 unités), mais extrêmement évolué pour l’époque, beaucoup de sports et voitures de course, avant de disparaître, en 1969.

Cependant, malgré la fermeture des portes de la marque, à Livourne, en Italie, des propositions comme la Bizzarrini 5300 GT Strada ou la Bizzarrini P538S sont restées dans l’histoire. Depuis, déjà dans les années 2000, certains prototypes prédisaient le renouveau de la marque, ce qui ne s’est pourtant jamais produit.

Bizzarrini 5300 GT Strada

Cependant, après une décennie de ces efforts peu glorieux, Autocar rapporte qu’un groupe de distribution automobile britannique, Pegasus Brands, fait à nouveau réapparaître l’illusion, lorsqu’il s’agit d’un possible renouveau de Bizzarrini. Pour cela, avec le soutien de trois anciens dirigeants d’Aston Martin.

Par ailleurs, à la tête du projet se trouvera le PDG d’Aston Martin entre 200 et 2013, Ulrich Bez, qui aura l’aide de Christopher Sheppard, devenu à la tête d’Aston Martin Middle East North Africa, ainsi que Janette Green , anciennement responsable du marketing pour Aston Martin, qui assume désormais le rôle de directeur marketing de la nouvelle société.

Bien que, pour l’instant, avec peu d’informations à divulguer, la nouvelle société aura déjà décidé de créer des bases dans des villes comme Londres, Genève, Abu Dhabi et Dubaï.

Le créateur du moteur d’origine

Toujours sur Giotto Bizzarrini, il est né en 1926, dans la ville de Livourne, en Italie, fils d’un riche propriétaire terrien de la région Toscane.

En 1953, Giotto est diplômé en ingénierie à l’Université de Pise, où il a présenté sa propre thèse, une version d’une Fiat 500 Maccienetta Berlinetta de 1952. d’être embauché, en 1954, par Alfa Romeo, où il est venu exercer les fonctions d’ingénieur et de pilote.

Bizzarrini P538S

Cependant, environ trois ans plus tard, Giotto Bizzarrini a commencé à travailler pour Ferrari, où il est venu exercer, pendant les cinq années où il y est resté, des fonctions aussi variées que celles responsables du développement de véhicules expérimentaux, sportifs et GT, en plus de concepteur, pilote d’essai et ingénieur en chef.

Cependant, en 1961, Bizzarrini a été renvoyé de Ferrari, pour son implication dans la soi-disant «révolte palatiale» – un mouvement interne qui visait à retirer la femme d’Enzo Ferrari, Laura, de la prise de décision.

Giotto rejoint ensuite Automobili Turismo e Sport (TAS), une marque fondée par d’anciens ingénieurs Ferrari, s’impliquant dans le projet de création d’une Formule 1 et d’une GT, l’ATS Sereníssima.

Déjà avec sa propre société, Societá Autostar, fondée, Giotto Bizzarrini a ensuite été contacté par un autre client Ferrari mécontent, nommé Ferruccio Lamborghini. Cette fois, pour développer un nouveau V12, pour équiper un nouveau modèle GT.

Bien que considéré par Feruccio comme trop agressif, la vérité est que le V12 de 3,5 litres entièrement en aluminium, a fini par servir de base à des blocs de modèles tels que la Miura, la Countach et la Murciélago.

