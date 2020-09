Marc Soler: “Enric Mas a déjà montré sa qualité et peut être en avance”

, 1 sept. () –

Le cycliste espagnol Marc Soler (Movistar Team) a assuré que “petit à petit” ils s’amélioraient dans ce début du Tour de France, dans la quatrième étape et la première grande finale, les deux leaders des rangs, Enric Mas et Alejandro Valverde ont terminé “close l’un des meilleurs “, et il a précisé qu’ils font confiance à l’Espagnol car” il a déjà montré sa qualité et peut être en avance “.

“Enric et Alejandro ont terminé près des meilleurs et petit à petit nous nous améliorons. Je suis sûr qu’au fil des jours, nous irons plus loin. Il faut penser qu’il reste encore beaucoup de Tour, que cela ne fait que commencer, et quand nous verrons tout le monde. ce que nous avons, par exemple dans les Alpes, sera très, très difficile », a déclaré Soler dans les déclarations fournies par son équipe et après une journée au cours de laquelle les deux coureurs ont abandonné du temps avec le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Le Catalan a admis que la journée était «très rapide». “Bien que l’évasion soit partie très vite et qu’il n’y avait que six coureurs, ils ont roulé vite et, bien que nous ayons eu du vent de face, le peloton n’a pas arrêté d’appuyer dans la dernière partie”, at-il estimé.

“Dans le dernier port, il montait à mille par heure et Jumbo-Visma a une fois de plus montré qu’ils sont clairement les dominateurs, comme nous l’avons déjà vu en Dauphiné, et nous n’avons qu’à espérer que la semaine dernière ils perdent de la vigueur et que la situation change”, Avertit Soler.

Sur le plan personnel, il était “heureux” après avoir récupéré des “sentiments”. “C’est vrai que c’est difficile, mais au final je suis” en retard “d’un mois, puisque l’idée initiale de la préparation était d’aller au Giro et finalement nous sommes arrivés au Tour”, a-t-il déclaré.

“Je suis convaincu que je serai le plus avancé possible dans la phase finale, moi-même et mes coéquipiers. Nous faisons confiance à Enric, il a déjà montré sa qualité et nous pensons qu’il peut être en avance, surtout lorsque la course avance”, a déclaré le coureur du Movistar Team. .

