Marbella Vice, le serveur Ibai Llanos GTA V qui est un succès

Le serveur privé de Grand Theft Auto V appelé Marbella Vice a commencé son voyage hier en étant un succès.

Il y avait beaucoup d’anticipation pour la première de Vice de Marbella et rempli. Le serveur privé GTA V où l’on peut trouver plus de 150 créateurs de contenu a ouvert ses portes hier. A 20h00, toutes les personnes invitées sur le serveur ont commencé leur streaming sur Twitch, YouTube et Facebook, les principales plateformes sur lesquelles on peut retrouver la majorité des participants.

Je suis tombé malade avec ce vice de Marbella. @IbaiLlanos Le chinois est l’un des meilleurs caractères 🤣 pic.twitter.com/gqUJAdAMkc – Le SEGAjin カ ル ド ナ (@JoseAndCardona) 11 avril 2021

Hier, à Marbella Vice, les choses n’ont pas commencé du tout calmes. Vous vous battez, des motards qui vous poignardent dans le dos, un avec une chemise Messi qui vous écrase … Presque tout le monde sur le serveur a un personnage créé. Il y a même des participants qui ont différents rôles, comme Cristinini qui est policier et une vieille dame.

Ibai Llanos a aussi son caractère. Le « iofruta » non scénarisé avance dans l’histoire avec un personnage mais avec plusieurs rôles.

Hier, par exemple, il y a eu beaucoup de rires avec Chino Chan et celui qui est probablement la révélation de ce serveur: Amara Otaku (Morphains sur Twitter, Instagram et Twitch). N’oublions pas qu’en matière de jeu de rôle, les gens n’ont pas besoin d’être une personne. Il y a des gens qui jouent aux chiens et il y a aussi Mister Jagger.

Combien de temps durera le serveur?

Ce n’est pas la première fois que nous voyons plusieurs streamers se réunir sur un serveur pour réaliser leur série. Rust et Ark ont ​​eu leurs serveurs, Rust étant un vrai succès, même si au final ses créateurs se sont un peu lassés des gens. Selon Ibai Llanos, l’un des esprits pensants de cette folie, a déclaré dans un Bavarder tranquillement avec Illo Juan, que le serveur aurait une vie d’un mois. Mais récemment, un autre patron du serveur, Jacky, a assuré dans une interview à Movistar que le serveur pourrait durer trois mois si tout se passe bien.

Et ce n’est pas pour moins. Hier avec l’ouverture du serveur GTA V par Ibai Llanos et compagnie, le jeu a atteint des chiffres sur Twitch qui n’avaient pas été vus depuis 2017. Bien qu’il n’ait pas dépassé la première d’Egoland, hier il y avait un pic de 1.127.906 téléspectateurs regardant le Grand Catégorie Theft Auto V avec une moyenne de 300 000 téléspectateurs.