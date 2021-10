« Maradona: Sueño Bendito »: qui sont les acteurs qui font Diego Armando Maradona

« Maradona : Rêve Béni« Suit la vie du célèbre footballeur argentin Diego Armando Maradona, à différentes étapes de sa vie, commençant au début de sa carrière à la Villa Fiorito et aux Argentinos Juniors. Suivi de son étape de gloire avec l’équipe d’Argentine lors de la Coupe du monde au Mexique ’86 et en son temps à Naples.

Ensuite, l’histoire se concentrera sur son stade adulte orageux, racontant son hommage à La Bombonera en 2001, sa direction technique lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et ses scandales médiatiques. Se terminant par une deuxième saison où son retour en Argentine et sa mort ultérieure seront racontés.

La série biographique de Amazon Prime Vidéo Il a une distribution composée de Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Peter Lanzani, Leonardo Sbaraglia, Marcelo Mazzarello et Pepe Monje. Mais les acteurs qui se démarquent le plus sont Juan Palomino, Nazareno Casero, Nicolás Goldschmidt, qui se chargent d’interpréter la star argentine.

QUI SONT LES ACTEURS QUI JOUENT À DIEGO ARMANDO MARADONA ?

1. NICOLAS GOLDSCHMIDT

Nicolas Goldschmidt, qui incarnera Diego à ses débuts dans le sport, est un acteur argentin connu pour le rôle de Nico dans « Chiquititas », de Nicolás « Rana » dans « Rincón de Luz » et de « Formo » dans la telenovela de la jeunesse également argentine « 1/2 manquant ».

En outre, il est apparu dans des films tels que « L’ami allemand » (2012), « Shot of Grace » (2013), « La nuit la plus froide » (2014), « Eva ne dort pas » (2015), « Nuit des chiens » (2015 ), « Las Furias » (2019) et « Noch ein bewölkter Tag » (2020).

2. NAZARENE FAIT MAISON

Nazareno fait maison, qui donnera vie à 10 ans depuis son transfert en Europe, est un acteur argentin de cinéma, de théâtre et de télévision, fils du célèbre acteur comique Alfredo Casero et frère aîné de l’actrice et chanteuse Minerva Casero. Parmi ses récompenses figurent les prix Sur et Clarin, tous deux pour le film « Crónica de una fuga ».

Casero a fait partie de programmes télévisés tels que « Culpables » (2001), « Los simuladores » (2002), « Paraíso rock » (2005), « Doble veganza » (2006), « Caja rodante » (2010), « Los Sónicos ”(2011),“ Le donateur ”(2012),“ Les voisins en guerre ”, (2013), et“ Eduquer Nina ”(2016).

3. JUAN PALOMINO

Juan Palomino, qui sera la version adulte de Diego dans « Maradona : Rêve Béni« C’est un acteur argentin de 60 ans qui a joué en 2006 Miguel Delfino dans « Desperate Housewives ». En 2008, elle a donné vie à deux jumeaux dans la deuxième saison de la telenovela « Mujeres de Nadie ».

Alors qu’en 2010, il a joué un méchant psychopathe et un meurtrier dans le feuilleton « Quelqu’un qui m’aime ». En 2012, il incarne Martín, un ergothérapeute dans « El pozo », le premier film argentin abordant la question de l’autisme.