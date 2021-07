Manu Ríos : dossier special sur l’acteur qui incarne Patrick dans « Elite »

Dans la quatrième saison de « Élite« Las Encinas accueillera de nouveaux étudiants, dont Patrick Blanco, qui sera interprété par l’acteur, mannequin et influenceur espagnol Manu Ríos et arrivera à modifier la relation entre Omar (Omar Ayuso) et Ander (Arón Piper).

Patrick est le frère jumeau d’Ari (Carla Díaz) et le fils du nouveau directeur de Las Encinas. Alors qu’Ari est le bras droit du père et que sa sœur Mencía est la rebelle de la famille, le jeune homme audacieux et séduisant préfère éviter les problèmes et poursuivre ses affaires. Mais si vous voulez en savoir plus sur l’acteur derrière ce personnage, continuez à lire.

Arón Piper et Manu Ríos dans une scène de la quatrième saison de « Elite ».

MANU RÍOS

Manuel Rios Fernández Né le 17 décembre 1998 à Calzada de Calatrava (Ciudad Real), il a commencé sa carrière dans le monde du spectacle à l’âge de 9 ans, en participant à une émission de téléréalité en Castilla-La Mancha. Au même âge, il a commencé à télécharger des reprises de chansons célèbres sur la plateforme. Youtube.

L’interprète chargée de donner vie à Patrick dans la quatrième saison de « Élite« Il a étudié le ballet classique et la danse urbaine, et est devenu l’un des membres du groupe d’enfants ‘Parchís’ lors de sa relance en 2012.

Manu Ríos Il s’est également aventuré dans le monde de la mode et des réseaux sociaux sur Tumblr Boy, où des firmes comme Dior, Pull and Bear ou Lefties se sont tournées vers lui pour collaborer à différentes campagnes publicitaires.

Le jeune Espagnol a défilé à Madrid, Barcelone, Milan, Amsterdam, Pékin et Los Angeles. De plus, il a participé à la pièce de théâtre musical « Les Misérables », jouant Gavroche Thénardier, et aux programmes musicaux « Tú si que vales » et « Cántame una song ».

En 2014, il a joué Mauri Martínez dans la série télévisée Telecinco « El chiringuito de Pepe » et fera désormais partie de la quatrième saison de « Élite«

Manu Ríos incarne Patrick Blanco dans la quatrième saison de « Elite » (Photo: Elite / Netflix)

MANU RÍOS SUR INSTAGRAM

En 2020 Manu Ríos Il devient l’influenceur espagnol avec le plus de followers sur le réseau social Instagram, où il compte déjà plus de 5 millions de followers. « En général le plus dur [del mundo de los influencers] doit faire face à de fausses rumeurs et à des choses que les gens inventent au sujet de votre vie ou supposent directement. Mais bon, petit à petit, on apprend à vivre avec et à ne pas lui donner trop d’importance », a-t-il déclaré dans une interview à El País.

« Je crois que chacun est libre d’exprimer ses idées, mais il est très important de toujours garder à l’esprit de ne pas manquer de respect à certains groupes et de bien se renseigner avant de donner un avis. Je pense personnellement que je ne l’ai pas exposé directement, mais avec les idéaux que je promeut et qui me représentent, je précise assez clairement ce que je soutiens et ce que je ne soutiens pas », a-t-il ajouté.

PHOTOS DE MANU RÍOS

Apparemment, Manu Ríos n’a pas de petite amie, puisqu’il ne partage des photos qu’avec des amis (Photo : Instagram / Manu Ríos)

Le jeune Espagnol a défilé sur les podiums de Madrid, Barcelone, Milan, Amsterdam, Pékin et Los Angeles (Photo : Instagram / Manu Ríos)

Manu Ríos compte 5,4 millions de followers sur son compte Instagram officiel où il possède 200 photographies (Photo : Instagram / Manu Ríos)