Manu Ginobili dans Space Jam : les meilleurs mèmes et réactions

Après sa sortie en salles, Space Jam : un nouvel héritage est enfin arrivé à HBO Max. A partir de cette semaine, le film de Warner Bros Il fait déjà partie du catalogue de la plateforme de streaming et est disponible pour en profiter depuis chez soi. Et pour promouvoir son lancement, la société de divertissement a préparé un spot spécial pour tout l’Amérique latine. Dans cette vidéo, ils ont rejoint Manu Ginobili avec les Looney Tunes et il est rapidement devenu à la mode grâce à la grande acceptation des utilisateurs.







En une seule journée depuis sa publication, la publicité a atteint plus de un million et demi de vues et 60 mille likes. « Quelle occasion j’ai raté de revenir sur les courts avec cette belle équipe !», a déclaré l’athlète argentin. Est-ce que dans la vidéo, vous pouvez voir la star du basket-ball James Lebron avec les Looney Tunes, parmi lesquels figurent Insectes et lapin lola.

Ils sont les protagonistes de la suite, dans laquelle LeBron et son fils sont piégés dans un espace numérique et d’où ils doivent affronter le Des hommes de main dans un match compliqué. Dans ce genre de solution alternative au conflit, la Tune Squad convoque Ginobili pour les aider à atteindre l’objectif. Cependant, Manu répond : «J’étais dans le fauteuil, calme, sur le point de voir le film. j’ai déjà pris ma retraite”. Et il ajoute : « Il y a trois ans je ne touche pas une balle. Pour jouer, sans parler”.

Space Jam met en vedette LeBron James et les Looney Tunes (HBO Max).



Space Jam : un nouvel héritage Il s’agit d’une deuxième partie du film original de mille neuf cent quatre vingt seize, avec Michael Jordan En tant que personnage principal, vous affrontez des créatures de l’espace qui veulent kidnapper les Looney Tunes pour amuser leur planète. Cette cassette, qui a marqué l’enfance de beaucoup, est également disponible sur HBO Max.

Après avoir vu cette promotion du film dans lequel ils travaillent également Don cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green et Cedric Joe, les fans de Manu Ginobili et les cinéphiles Space Jam, ils ont partagé mèmes et réactions cela a eu un grand impact et c’est même devenu une tendance. Voici quelques-unes des réponses des fans au spot de HBO.