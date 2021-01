Mante religieuse Springbok mâle lutte avec les femelles pour s’accoupler, éviter d’être mangé par elles

20 janv.2021 14:14:34 IST

Une mante religieuse Springbok mâle à la recherche d’une connexion n’a pas à s’inquiéter du fait qu’une femme lui vole son cœur. Il y a cependant de très bonnes chances qu’elle se mord la tête, et il le sait. En effet, 60% des rencontres sexuelles entre Springboks – l’une des près de 2000 espèces de mantes à travers le monde – se terminent par des mâles mangés comme collation. «Les mâles jouent à la roulette russe chaque fois qu’ils rencontrent des femelles cannibales», a expliqué Nathan Burke, entomologiste à l’Université d’Auckland et expert des rituels d’accouplement des mantes.

Toutes les mantes mâles font preuve d’une extrême prudence lorsqu’elles abordent un partenaire potentiel. Difficile de les blâmer.

Mais alors que la plupart vont se faufiler par derrière ou distraire la femelle avec un morceau savoureux, le Springbok a une stratégie entièrement différente – et jusqu’alors non rapportée – pour rester en vie, selon les résultats publiés mercredi dans Lettres de biologie.

« Sous la menace d’une attaque cannibale, les hommes essaient de maîtriser les femmes en les bloquant dans des luttes violentes », a déclaré Burke, co-auteur avec son collègue Gregory Holwell de l’étude.

Les hommes qui gagnent la bagarre des amants sont beaucoup plus susceptibles de réussir à consommer la relation, « ce qui suggère que la lutte est à la fois une tactique d’accouplement et une tactique de survie », a-t-il ajouté.

La clé de la victoire, selon les expériences de gladiateurs avec 52 paires de mantes, était d’abord frappante. Si le mâle était plus rapide au tirage au sort et a attrapé la femelle avec ses pattes avant dentelées, il avait 78% de chances de s’en sortir indemne. Et quand, en plus, le mâle a infligé une blessure grave mais non mortelle à l’abdomen, il a gardé la tête à chaque fois.

« J’ai été très surpris de découvrir que les mâles blessent les femelles en essayant de les maîtriser pour l’accouplement », a déclaré Burke. « Rien de tel n’a jamais été observé chez les mantes auparavant. »

Cependant, si la femelle saisissait en premier, les mâles étaient toujours tués et dévorés.

Reproduction asexuée

Dans l’ensemble, les hommes sont sortis en tête plus de la moitié du temps dans ces joutes, qui ont duré 13 secondes en moyenne.

Gagner le match n’a pas automatiquement conduit à l’accouplement – l’accouplement n’a suivi que les deux tiers du temps, et même alors, le mâle s’est retrouvé dans l’estomac de la femelle la moitié du temps.

La mante Springbok vert vif, aka Miomantis caffra, est originaire d’Afrique australe, mais s’est propagé en Nouvelle-Zélande, en Europe du Sud et en Californie, probablement par le biais du commerce des animaux de compagnie.

Les nutriments acquis lorsqu’une mante religieuse mange son prétendant profitent à sa progéniture à mesure qu’ils grandissent.

Le cannibalisme sexuel – lorsque la femelle d’une espèce consomme le mâle pendant ou après l’accouplement – est également connu chez les araignées, comme la veuve noire et les scorpions.

En général, les hommes plus petits font ce qu’ils peuvent pour éviter de se faire engloutir, y compris faire le mort.

Mais les mantes Springbok femelles ont un autre truc dans leur manche hérissée: la capacité de se reproduire de manière asexuée, ou sans aucune aide des mâles.

« Ils peuvent produire des clones d’eux-mêmes s’ils ne s’accouplent pas », a déclaré Burke.

Avoir ce repli du Plan B soulève une question intéressante: si les femelles sont si douées pour cannibaliser les mâles et peuvent se reproduire sans sexe, comment les mâles continuent-ils d’exister?

« C’est ce qui m’a motivé à regarder de si près les tactiques d’accouplement des mâles », a déclaré Burke.

La théorie des conflits sexuels, a-t-il expliqué, nous dit que les hommes dans cette situation devraient évoluer contre-mesures pour les aider à s’accoupler et à rester pertinents.

Et bien sûr, c’est ce que les chercheurs ont découvert.

« C’est un exemple fascinant de la façon dont les conflits sexuels peuvent conduire à l’évolution des tactiques d’accouplement qui aident un sexe mais entravent l’autre. »

