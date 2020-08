"Manoir hanté de Bly": Les premières photos de la nouvelle saison sont là

On ne sait pas encore quand exactement “Haunted Bly Manor” commence sur Netflix. Au moins: Le service de streaming nous donne maintenant l’affiche du successeur de “Spuk in Hill House” et ajoute quelques photos pour une première impression.

À en juger par l’affiche, “Spuk in Bly Manor” débutera sur Netflix cet automne – le service de streaming ne nous doit qu’une date précise pour le moment. À propos de l’affiche, qui a été partagée sur le compte Instagram de la série, entre autres, les réalisateurs de la télévision écrivent: “Jusqu’à [zum Release] … regarde sous la surface. “Et en effet: si vous regardez de près, vous verrez plus qu’un reflet brillant dans l’eau.

“Haunted Bly Manor” avec des visages anciens et nouveaux

De plus, Netflix a publié les premières images qui montrent à quoi s’attendre dans “Haunted Bly Manor”. À savoir une nouvelle histoire de fantômes dans une nouvelle maison ainsi que de nouveaux personnages.





Quelle idylle: Flora (Amelie Smith) joue au bord du lac.



Image: © Eike Schroter / Netflix 2020





Heureusement aussi avec Rebecca (Tahirah Sharif). On cherche en vain horreur à ce spectacle …



Image: © Eike Schroter / Netflix 2020





Peter Quint (Oliver Jackson-Cohen) prépare-t-il quelque chose?



Image: © Eike Schroter / Netflix 2020



Jusqu’à présent, on sait que “Haunted Bly Manor” est basé sur le roman de 1898 de Henry James “The Screwing One”. Le showrunner Mike Flanagan (“Doctor Sleeps Awakening”) a également utilisé d’autres histoires de James, selon IGN.

Avec Oliver Jackson-Cohen et Victoria Pedretti, deux acteurs de “Spuk in Hill House” reviennent, mais ils joueront des personnages complètement nouveaux.