Manœuvre terrifiante cascadeur réalisée pour devenir la cascade aérienne la plus chère de l’histoire

Un cascadeur est entré dans l’histoire en réalisant la cascade aérienne la plus chère de tous les temps, risquant sa vie alors qu’il filait entre deux avions pour le film de 1993 Suspense.

Sur le tournage du thriller d’action Sylvester Stallone, le coordinateur des cascades britannique Simon Crane a été chargé de l’une des cascades aériennes les plus dangereuses jamais réalisées.

Dans le film, l’un des méchants devait voyager d’un avion DC-9 à un plus petit Gulfstream JetStar ci-dessous, glissant le long d’une tyrolienne alors que les deux avions continuaient à filer dans le ciel à 150 mph.

La cascade s’est avérée si ambitieuse que non seulement elle aurait pu tuer Crane, mais elle est également devenue la « cascade la plus chère du cinéma réalisée dans les airs », selon Guinness World Records.

Ils ont déclaré : « Simon Crane (Royaume-Uni) a effectué l’une des cascades aériennes les plus dangereuses de tous les temps lorsqu’il s’est déplacé entre deux jets à une altitude de 4 572 m (15 000 pi) pendant Suspense (États-Unis, 1993).

« La cascade, réalisée une seule fois parce qu’elle était très risquée, a coûté un record de 1 million de dollars (568 000 €). »

Pour terminer la séquence, qui a pris des mois de répétition, Crane a enfilé un masque prothétique et une paire de parachutes de secours dissimulés juste au cas où quelque chose se passerait mal – ce qu’il a fait.

Parlant de la cascade dans l’émission AMC Les plus belles cascades d’Hollywood, a-t-il expliqué : « Si quelque chose tournait mal, c’était alors très, très dangereux.

« D’autres choses que vous pourriez faire sont toujours dangereuses, mais ce ne sont pas des rideaux. Vous savez, oui, vous vous blessez, mais avec Suspense si quelque chose n’allait pas, j’aurais facilement pu être tué.

Il y avait essentiellement plusieurs facteurs qui ajoutaient au danger, y compris le fait que les deux avions devaient voyager à exactement 150 mph. Plus lent, et le plus gros avion DC-9 décrocherait ; plus vite, et la force du vent tirerait probablement les membres de Crane de son torse.

Le narrateur du documentaire explique également : « A cette altitude, l’oxygène se fait rare, rendant chaque respiration un effort.

« En raison du facteur de refroidissement éolien, la température est à 90 degrés en dessous de zéro. Le visage de Crane doit être recouvert d’un masque prothétique spécialement conçu pour lutter contre le froid extrême. Au cas où quelque chose tournerait mal, il transporte deux parachutes confinés.

Le plan était que l’équipage à la porte du Jet Star saisisse la corde lestée et le tire à l’intérieur de l’avion, mais alors que Crane atteignait la porte, une poche de puissantes turbulences l’a fait dévier de sa trajectoire.

Il se souvient : « En fait, j’ai rebondi dans la porte, et j’ai rebondi à nouveau, et c’est à ce moment-là que je suis allé au-dessus et que j’ai glissé le long du toit.

« J’étais probablement à environ six pieds des moteurs du Jet Star, ce qui était très, très dangereux. »

Après plusieurs tentatives, l’équipage n’a toujours pas pu atteindre la corde pour tirer Crane à l’intérieur en lieu sûr, et il a dû opter pour le plan B.

Crane a poursuivi: « J’ai été jeté sur le côté, et dès que je suis sorti de l’avion, j’ai pu me libérer dans un parachute. »

Malgré la fin imprévue de la cascade, il en a résulté l’une des scènes les plus mémorables et les plus spectaculaires du film, qui s’est terminée par un montage astucieux.

Même ainsi, Crane aurait été prêt à tout recommencer pour que tout soit parfait.

Il a déclaré: « Je referais certainement cette cascade dans la mesure où nous savons ce qui s’est mal passé sur le tournage. »