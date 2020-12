Mano a Mano: Alexis Korfiatis et No Recomendable donneront un concert virtuel | 45S

Not Recommended et Alexis Korfiatis (6 Volts) se réuniront dans un concert virtuel qui comportera également 40 grammes en tant que groupe invité. L’événement par diffusion Il aura lieu le samedi 5 décembre à 19h30 et est organisé par Pierre sur les rochers.

Pour la présentation, le public pourra choisir chacune des chansons qu’il présentera. Les billets sont en vente via Eventrid en prévente à S / 20 soles et tu peux les faire faire cliquez ici.

Le «mano a mano» est un format qui gagne de plus en plus en popularité ces dernières années au sein – et surtout en dehors – du circuit des auteurs-compositeurs-interprètes de Lima, auquel des rockeurs péruviens de renom se sont associés dans leurs versions solo.

Dans ce format, les artistes «s’affrontent» en insérant leurs chansons pour attirer les esprits du public. Il existe également des espaces de conversation, d’anecdotes et d’interaction avec le public.