Mannie Fresh rejette un autre «Verzuz», défend les sketchs contre Scott Storch

En ce qui le concernait, il était engagé dans un beat battle et tout était sur la table, offensif ou non.

C’était en avril, alors que nous étions encore dans les premières semaines de la quarantaine COVID-19 lorsque Mannie Fresh et Scott Storch se sont rencontrés pour Verzuz. Avant que Swizz Beatz et Timbaland ne signent des accords avec Apple TV et fassent de la série en ligne un événement record, Mannie et Storch se sont rencontrés pour jouer certains de leurs plus grands succès dans une bataille épique entre producteurs. Cependant, la façon dont chaque artiste a abordé la rencontre de la musique différait car Mannie la considérait comme un beat battle tandis que Storch semblait adopter une approche plus gentille. Mannie a évoqué les problèmes de drogue antérieurs de Storch et ses problèmes avec la loi, et par la suite, il a été critiqué pour être trop blessant ou agressif. Swizz a récemment dit GQ qu’il devait aux deux producteurs une nouvelle bataille car ils n’étaient pas un match équitable. Dans une récente interview avec Parti populaire avec Talib Kweli, Mannie Fresh a abordé la controverse. “Honnêtement, c’était une bataille”, a déclaré Mannie. Il a ajouté qu’avant que Swizz Beatz et Timbaland ne proposent Verzuz, il avait fait des “batailles battues” avec des producteurs de A-List. Cependant, avec ses spectacles, les sketches étaient un élément central des performances. “ “Personne n’a eu les plumes ébouriffées ou rien de tout cela. C’est compétitif. C’est tout”, a-t-il déclaré. “C’est ce qui se passe dans le hip-hop. Le hip-hop est une histoire de votre vie. Personne ne m’a donné le mémo que c’est un nouveau hip-hop et ce que je dis, c’est que le nouveau hip-hop est que vous devez être politiquement correct. Vous Je ne peux rien dire de quelqu’un. “ Mannie a dit qu’il a appelé Storch le lendemain pour s’enregistrer pour s’assurer qu’il n’allait pas trop loin et s’est excusé auprès de son collègue hitmaker. «Tout était amusant parce que c’était une bataille battue. Il aurait pu faire la même chose en retour, cela n’aurait pas ébouriffé mes plumes. Mais, c’était beaucoup de gens qui se disaient: ‘Mec, tu as été trop dur. ‘… C’est ce que fait le hip hop. “

Alors que Swizz peut avoir l’impression de devoir à Mannie Fresh un autre Verzuz opportunité, c’est hors de question. Le producteur a dit à l’époque, personne ne voulait faire le Verzuz et quand il a appris qu’il remontait Storch, il a commencé à étudier pour avoir ses munitions prêtes. “Je n’en ferai jamais une autre qui ne correspond pas à ces critères”, a déclaré Mannie. “Je suis compétitif. Je veux te baiser. Je veux gagner … Je n’ai pas de mauvais sentiments pour Scott Storch. Je l’aime comme un frère, mais si tu veux être en dehors du hip hop, tu dois ouvrir ton bien et ton mal. “

Il a reconnu qu’il avait également des controverses, y compris des gros titres selon lesquels il possédait des chèques de Cash Money. Pourtant, il a affirmé qu’il n’aurait pas été salé si cela avait été évoqué pendant la bataille, car c’est de cela qu’il s’agit dans la culture.

Si vous avez manqué le Verzuz avec Scott Storch et Mannie Fresh, vous pouvez le vérifier ci-dessus avec le clip du Parti populaire avec Talib Kweli au dessous de.