« Mank »: Une histoire sur la relation entre la fiction et son créateur (Critique)

Cinq ans s’étaient écoulés depuis David Fincher créé « Fille disparue», Un film fascinant dans lequel Ben Affleck Oui Brochet de Rosamund ils sont enveloppés dans une spirale de toxicité axée sur la vie conjugale. Quand le film se termine, il laisse au spectateur une immense sensation de malaise dont il est difficile de se débarrasser.

Fincher n’a jamais été connu pour faire des films optimistes et « Mank», Qui est déjà disponible sur Netflix, ne fait pas exception. Ce n’est pas une histoire édifiante qui cherche à nettoyer l’image de Herman J. Mankiewicz, qui malgré ses vertus est dépeint avec tous ses vices et défauts. C’est l’histoire d’un homme et sa relation avec l’histoire qui lui serait enlevée.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Citizen Kane »: ce que vous devez savoir sur le meilleur film de tous les temps

80 ans se sont écoulés depuis « Citoyen Kane»A été publié et dans ses dernières années, le film a été grandement salué, en venant à être appelé« le meilleur de tous les temps », cachant derrière lui une controverse concernant la vraie nature de sa paternité.

David Fincher prendre un scénario de son père, Jack Fincher, et à travers elle, il fait un profil détaillé sur Herman J. Mankiewicz, l’homme qui Orson Welles chargé d’écrire le scénario de ses débuts en tant que réalisateur. Le scénario du film montre un profond intérêt pour le paysage sociopolitique dans lequel Hollywood c’était à la fin des années 30. Il ne s’agit pas d’une reconstitution de la production cinématographique de puits, sinon un aperçu de ce qui a inspiré Mankiewicz au moment de l’écriture du film.

Photo: Netflix



Aussi facile qu’il aurait pu être de rechercher des figures antagonistes dans la vie de Mank, le film n’entre pas dans le jeu de la controverse, se limitant à l’acte de création lui-même, bien que ce ne soit qu’une partie purement superficielle du film, car il n’est pas non plus recherché. creuser dans la nostalgie du spectateur en citant de manière excessive des fragments de la production.

En tant que flashbacks, nous sommes présentés avec diverses aventures de ce personnage charismatique parmi les échelons supérieurs d’un Hollywood que depuis lors, il avait déjà sous son bras des programmes politiques solides. C’est peut-être cet aspect de la concentration qui peut décourager beaucoup de regarder le film de la semaine sans être trop plongés dans le contexte.

Photo: Netflix



Gary Oldman est la star incontestée, embrassant avec fierté la figure du brillant scénariste décadent et indiquant clairement dans chaque séquence qu’il aime jouer le personnage. À part lui Amanda SeyfriedIndépendamment de la brièveté de son apparence, elle s’annonce comme un autre candidat possible dans la prochaine saison des récompenses en raison de son interprétation de la légende du cinéma. Marion Davies, que le film, aussi démystifié que soit son portrait, le capture avec une vraie dignité humaine.

S’il y a quelqu’un avec qui le film cherche à faire rage (et le spectateur l’appréciera) c’est avec la figure du producteur de MGM Louis B. Mayer, qui est dépeint comme un véritable opportuniste sur la scène politique et qui n’hésiterait pas à se mettre à la disposition de celui qui prend la tête de la course au pouvoir. La performance de Arliss Howard est tout simplement incontournable, au même titre que Charles Dance, interprète du magnat de la presse William Randolph Hearst.

Photo: Netflix



Le montage en lui-même est une ode au cinéma classique et à ceux qui l’aiment. De sa photographie en noir et blanc et de ses « brûlures » semblables à celle d’une vieille cassette, son son qui émule les bandes sonores de l’époque (Trent Reznor et Atticus Ross remportent à nouveau un grand triomphe) et ses flashbacks dont les annotations ressemblent à celles d’un scénario de film.

Il n’y a rien qui puisse être blâmé pour les appartements d’art et de garde-robe, dont on peut noter qu’il y a un travail de recherche minutieux dans chaque détail. C’est un film à apprécier lentement et soigneusement. Un qui, loin de mythifier « Citoyen Kane», Déconstruit les éléments et l’homme qui a rendu cela possible.