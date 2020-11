Mank Review: Le nouveau film de David Fincher atteint le meilleur de l’année avec un Gary Oldman déchaîné

Après une année difficile pour le cinéma, où à cause du coronavirus de nombreuses premières ont dû être retardéesr et nous n’avons pas pu voir beaucoup de films qui étaient programmés pour nous faire vibrer sur un panneau d’affichage très prometteur, les plateformes de streaming sont devenues un paradis pour les cinéphiles, et une seconde chance pour ceux d’entre nous qui vibrent avec le cinéma. Et dans cette tâche difficile entre dans ce qui est peut-être le film le plus ambitieux de Netflix pour cette année troublée, « Mank », Le nouveau film de David Fincher, l’un des plus grands talents contemporains du cinéma.

Après que quatre ans sans sortir de film (le dernier était le grand « Lost »), le génie du suspense atterrit sur la plateforme avec ce qui est probablement son travail le plus personnel. Le scénario est signé par son père, Jack Fincher, qui avait déjà écrit une histoire similaire à celle de « L’aviateur », bien que finalement, Martin Scorsese il a décidé d’un autre scénario. Le plus drôle, c’est que ce film a été vendu comme l’histoire de Herman Mankiewicz, le co-auteur de celui considéré comme le meilleur film de l’histoire du cinéma. S’il est vrai que l’écrivain est la partie centrale du film, ainsi que l’écriture du film fil conducteur de «Mank», Fincher va beaucoup plus loin.

Herman Mankiewicz était un scénariste mandaté. Dans les années 20/30, la figure du scénariste était très différente de maintenant. Les écrivains appartenaient aux studios, et c’était presque un travail mécanique. Ils ont produit des textes à la main et sur demande, et souvent ils n’apparaissaient même pas au générique, bien qu’à certaines occasions, les pièces étaient artistiques. C’était une période difficile, après la Grande Dépression, les studios devaient faire des films qui étaient des succès garantis, et c’est pourquoi ils n’ont pas pris beaucoup de risques, et le script n’était pas, dans de nombreux cas, la partie la plus importante du produit.

Mais alors un génie est arrivé à un moment délicat. RKO, le studio derrière «Citoyen Kane», Je traversais une période très difficile. Avec le krach boursier subi en 1929, la Grande Dépression planait sur un pays en constante progression. Les revenus diminuent et les loisirs sont la dernière préoccupation des citoyens. À ce moment là, RKO fait une proposition à un jeune de 24 ans très populaire grâce à sa carrière théâtrale et radiophonique, Orson Welles. Le studio lui offre carte blanche et des ressources illimitées pour réaliser un film, et Welles s’appuie sur Herman Mankiewicz pour le scénario du film, mais avec un contrat qui n’inclurait pas le nom de l’écrivain dans le générique du film: Orson Welles dirigerait, jouerait la vedette et serait également le créateur complet de la pièce. « Mank » est l’histoire de ce que ressent un homme aliéné par le système éducatif la nécessité de rentrer dans l’histoire.

La figure du scénariste

Le scénariste, cette figure pratiquement inconnue du cinéma. Quand on parle de l’industrie, les noms les plus répétés sont ceux des acteurs, des réalisateurs … voire des producteurs. Mais c’est drôle car chaque projet commence par un papier vierge et de nombreux mots sur lui-même. On nous présente Mankiewicz, joué par un Gary Oldman, J’ose dire qu’il obtient la meilleure performance de sa carrière (et c’est-à-dire) d’homme désordonné, avec une morale assez laxiste, mais avec un talent inné respecté par tous, même les grands.

Dans «Citoyen Kane» on voit une parodie de William Hearst, le magnat du tabloïd américain, qui à l’époque avait une influence socio-politique en Amérique ce qui serait désormais impossible à quantifier. Ce n’est pas un accident non pas que Mank ait pris Hearst pour sa grande puissance et son influence, et le critiquer pour un problème moral ou pour ce qu’il projetait. Le scénariste connaissait très bien le magnat, et dans ce film, cette relation est l’un des piliers de l’intrigue. Dans Hollywood classique, ce qui se vendait étaient des acteurs et, dans une moindre mesure, des réalisateurs, mais les écrivains étaient au cœur de l’industrie et personne ne les connaissait.

Mank était un homme en désordre, mais avec un talent inné pour plaire

Les gens aiment Hearst, Louis Meyerpar Metro Goldwyn Meyer, ils avaient besoin des écrivainsIls les ont tolérés, mais ils n’ont pas été invités au grand bal. Une relation de complaisance qui a une exception, Mank. Son talent et sa capacité de réflexion ont amené ceux d’en haut à vouloir toujours avoir leur écrivain dans leur équipe, qui regardait toujours, absorbant, puis jetant tout ce qu’il avait appris sur papier. C’est la vraie naissance de « Citizen Kane ». Fincher aurait pu se concentrer sur toutes les difficultés que le film avait pour avancer en raison de sa critique de Hearst, Mais cela va beaucoup plus loin.

C’est une vraie revendication aux engrenages du systèmeComme dans ce monde hautement hiérarchisé, la volonté d’un «petit» homme peut se frayer un chemin parmi les géants. Il est conseillé de voir avant «Citoyen Kane», parce que nous pouvons ainsi découvrir dans quelle mesure le film a été travaillé. Une vie à apprendre le cinéma et plus tard à réfléchir sur le pouvoir Médias de masse dans une société qui croyait tout ce qu’elle entendait à la radio. Une réflexion sur ce qui fait bouger le monde, et le besoin d’une fourmi de vouloir être la reine, pendant un jour, quel qu’en soit le prix. Oui « Il était une fois à Hollywood » Il a réfléchi sur l’industrie d’un point de vue plus idéaliste, Fincher traverse les murs et n’a aucun problème à devenir boueux.

Un cadeau Cinéphile

Un autre des aspects magiques que « Mank » nous laisse est la mise en scène. Le film est très similaire au style d’Orson Welles dans « Citizen Kane »: de nombreux clairs foncés qui nous présentent des personnages aux nombreuses couleurs et interprétations, et un blanc noir très sobre, mais avec des lumières qui simulent les projecteurs d’un tournage, comme si nous faisions partie du jeu. Hearst pourrait être le méchant du film, mais Fincher comprend que le patron du hangar ne peut pas être détesté par tout le monde, car sinon, il n’enverrait pas le même. Charles Dance nous apporte un magnat qui peut même nous faire aimer, mais qui se cache beaucoup derrière lui. Une figure qui fait manger Lou Meyer de la main, qu’il sait qu’il a besoin de son pouvoir pour continuer à produire ses films dans un contexte compliqué.

Ils se promènent aussi à travers « Mank » certains des personnages les plus colorés de Hollywood classique comme Marion Davies, jouée par une grande Amanda Seyfried qui représente cette star qui s’est installée et qui ne ressent pas le besoin de briller grâce à un lieu privilégié comme l’amant de Hearst. Presque une antithèse de Mank, qui après avoir fermé ce qui est son meilleur travail pour lui, essaie par tous les moyens de faire figurer son nom dans le script parce qu’il ressent le besoin de laisser son empreinte sur le monde.

Louis Meyer et William Hearts contrôlaient une grande partie des médias de masse

Curieux que le film a remporté 9 nominations aux Oscars de son année, mais il a fini par prendre celui avec le meilleur script original partagé, oui, avec Orson Welles, qui est une autre, à mon avis, des grands personnages du film, même si elle apparaît très peu. Tom Burke joue parfaitement à un homme gonflé par l’industrie, qui à 24 ans a à sa disposition tous les outils pour faire le film à sa manière, ce que certains réalisateurs ne réalisent pas dans toute leur carrière.

Et la représentation du personnage cache beaucoup de sens. Quand Orson Welles entre en scène, la caméra utilisée par Fincher me rappelle beaucoup les apparitions de Charles Foster Kane, en comparaison du génie avec tout ce qu’il essayait de critiquer avec ce film. La condescendance avec laquelle Welles parle à Mank est agaçante, compte tenu de sa petite expérience, mais cela témoigne de la bonne foi de l’industrie du moment, si vous êtes quelqu’un, si vous êtes soutenu par une société déprimée dans laquelle vous pouvez encore vendre des billets, vous avez a gagné le ciel. En bref, une radiographie spectaculaire du système d’étude et de ces engrenages qui font tout fonctionner.

Orson Welles apparaît toujours dans Mank avec un ton menaçant et superlatif

conclusion

« Mank » c’est le film le plus personnel de David Fincher. Un voyage, dans les coulisses, du processus créatif et presque psychologique à travers lequel l’esprit du scénariste voyage pour trouver sa motivation artistique. Tout cela assaisonné par une radiographie parfaite du système d’étude, et avec un Gary Oldman disparaissant du film pour faire place à Hermann Mankiewicz, dans lequel c’est peut-être le meilleur rôle de sa carrière. Sans aucun doute, le film qui marquera l’année.

