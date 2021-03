Mank de David Fincher remporte le plus grand nombre de nominations aux Oscars de 2021, y compris le meilleur film

Annoncées plus tôt ce matin, les nominations aux Oscars 2021 sont sorties; comme Priyanka Chopra Jonas et Nick Jonas ont levé le rideau sur les meilleures œuvres de cette année dans différents aspects du cinéma. Le drame biographique de David Fincher, Mank est pour la plus grande appréciation. Le film a remporté non pas une ou deux, mais dix nominations dans différentes catégories, ce qui en fait le film le plus nominé des Oscars 2021. Écrit par le regretté Jack Fincher, Mank suit le scénariste Herman J.Mankiewicz (joué par Gary Oldman) et ses efforts pour développer le scénario du film d’Orson Welles de 1941 Citoyen Kane.

Outre Gary Oldman, le film mettait en vedette un ensemble comprenant Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Burke, Jamie McShane et Charles Dance. Voici les catégories dans lesquelles Mank sera en compétition pour les Oscars de cette année.

Meilleure musique originale: Trent Reznor & Atticus Ross

Meilleur son: Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance, Drew Kunin

Meilleur design de production: Donald Graham Burt et Jan Pascale

Meilleure photographie: Erik Messerschmidt

Meilleure conception de costumes: Trish Summerville

Meilleur maquillage et coiffure: Kimberly Spiteri & Gigi Williams

Meilleure actrice dans un second rôle: Amanda Seyfried

Meilleur acteur: Gary Oldman

Meilleur réalisateur – David Fincher

Meilleur film: Ceán Chaffin, Eric Roth et Douglas Urbanski, producteurs

Comme Mank a remporté le plus de nominations, aucun autre film ne s’approche de la probabilité de remporter un Oscar du film Netflix. Cependant, aucune nomination Mank a reçu semble injuste. Revisitant le processus d’écriture du « meilleur film au monde jamais réalisé », Mank excellé dans chaque aspect de la réalisation de films. Outre des performances exubérantes, le film a veillé à maintenir l’intégrité de la vie de l’industrie dans les années 1940, Fincher filmant même le film entier en noir et blanc pour rendre hommage aux films de cette époque. Fincher a veillé à perfectionner les costumes, le montage, les décors et tout le reste, ce qui a abouti à une construction sans faille du scénario de son père. Le seul camouflet pour le film était la nomination du meilleur scénario adapté pour Jack Fincher. Notamment, Jack a écrit le scénario il y a longtemps, avant son décès en 2003. Jack Fincher a été nominé dans la catégorie à la cérémonie des Golden Globe Awards mais n’a pas gagné.

Pour ce qui est de MankConcours aux Oscars, le film en a un lourd à affronter lors de la cérémonie. Dans la seule catégorie Meilleur film, Mank sera en concurrence avec des succès critiques, comme, Judas et le Messie noir, Nomadland, Son du métal, Le procès de Chicago 7, Minari, Jeune femme prometteuse, et Le père. Fait intéressant, tous ces films de la catégorie Meilleur film suivent Mank, en tant que deuxième films nominés au total avec six nominations chacun (à l’exception de Promising Young Woman, qui a remporté 5 nominations).

La 93e cérémonie des Oscars sera mise en ligne le 25 avril 2021, à partir de deux endroits; l’un étant le Dolby Theatre et l’autre Union Station. Cependant, contrairement aux Emmys de l’année dernière et aux Golden Globe Awards de cette année, la cérémonie des Oscars sera un événement en personne, avec les nominés et les participants répartis dans les deux lieux fixés à Los Angeles.

Sujets: Oscars, Mank