Mank Cast compare son travail avec David Fincher à être pris au piège le jour de la marmotte

En tant que l’un des perfectionnistes les plus notoires d’Hollywood, le cinéaste David Fincher a la réputation d’exiger plan après plan de ses acteurs dans chaque scène, à l’occasion de centaines de reprises d’une seule scène. Le casting du dernier film de Fincher Mank appris à quel point cette réputation était bien méritée. Dans une interview avec Total Film Magazine, Amanda Seyfried, qui joue le rôle de Marion Davies, a comparé faire d’innombrables reprises pour Mank se retrouver coincé dans un jour de la marmotte scénario.

Seyfried était loin d’être le seul acteur à trouver les nombreuses reprises difficiles. Charles Dance, qui joue le rôle du géant des médias William Randolph Hearst dans le film, a rappelé une scène particulièrement délicate dans laquelle le personnage de Gary Oldman plante encore et encore un dîner, en reprise après reprise, jusqu’à ce que l’acteur vétéran soit finalement incité à protester.

Mank raconte l’histoire du scénariste hollywoodien Herman J.Mankiewicz et ses batailles avec le réalisateur Orson Welles à propos du crédit de scénario pour l’un des plus grands films jamais réalisés, Citoyen Kane. Dans le rôle principal de Herman, Oldman a reçu des critiques élogieuses de la critique pour sa performance. Mais David Fincher admet volontiers que sa quête de la perfection a dû être particulièrement difficile pour son dirigeant.

«C’était épuisant au début, je pense, pour lui. Parce que je suis assez didactique sur, ‘Ce sont les choses que la scène doit accomplir pour moi, et nous continuerons à jouer, à chercher des moyens de les souligner des idées aussi subtiles que possible. Il est difficile de dire aux acteurs: «Je veux une excellente performance cohérente dans le maître [shot]. Et puis je veux une excellente performance cohérente dans le master alternatif. Et puis je veux une excellente performance cohésive en over-the-épaule. Et je veux une excellente performance cohésive dans son par-dessus l’épaule. Et puis je veux les célibataires. Parce que je ne veux pas couper une scène en fonction de l’endroit où vous en êtes personnellement mardi. Je ne pense pas que je pourrais entrer dans la salle de montage en sachant que j’allais devoir contourner quelqu’un qui n’a pas livré. Une partie de cela est que vous lancez des gens vraiment formidables et que vous vous en débarrassez! «