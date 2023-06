« Manifesto »: qui survit à la date du décès dans la saison 4 partie 2

Les épisodes de la quatrième saison « Manifesto » ils ont pris fin. Si vous faites partie des fans de séries qui ont ressenti un vide après la fin du lot d’épisodes produits par Netflix, laissez-nous vous dire que vous n’êtes pas le seul. Et maintenant, si nous abordons le sujet des morts dans la fiction, il y aura sûrement plus d’un lecteur qui fondra en larmes à la fin de cette note. Voulez-vous savoir qui parvient à survivre à la date du décès ?

L’intrigue de « Manifesto » est l’une des plus complexes que le géant du streaming ait produites ces dernières années. Appels, mystères et pertes déchirantes ont fait partie du scénario utilisé dans cette série en streaming tout au long de ses 4 saisons.

« Manifesto » a atteint la fin de sa quatrième saison (Photo : Netflix)

Cependant, il y a plusieurs questions qui ne laissent pas dormir les followers de la série, étant le mystère de l’autre côté de la lueur et les survivants de cette date de décès dont on parle le plus sur les réseaux sociaux. Désespéré de savoir une fois pour toutes ? Détendez-vous, chez Mag, nous vous le dirons en détail.

OÙ S’EST TERMINÉE LA SAISON 4 DE « MANIFESTO » ?

Huit mois après la diffusion de la première partie finale, on apprend que la plupart des membres du 828 sont détenus et éloignés de leurs familles. De plus, on savait également que plusieurs des personnes les plus recherchées par le gouvernement sont sous contrôle, dont le personnage de Zimmer.

Qu’est-ce qui est bon pour les protagonistes ? Eh bien, grâce à l’augmentation inexplicable de l’âge et de la croissance de Cal, l’emprisonnement a été évité. Cependant, tout n’est pas rose car Ben et Michaela se sont retrouvés en prison et Cal et Olive devraient prendre des emplois pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur jeune sœur, Eden.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « MANIFESTO » SAISON 4 PARTIE 2?

le sacrifice de cal

Les appels se terminent et les symboles originaux : le paon, les Gémeaux et un dragon Shenlong, reviennent à nouveau pour guider les protagonistes de « Manifeste » à la recherche de l’arche de Noé dans la fissure à la base de Storm King Mountain. Bien que Cal ait cru qu’il devait rejoindre Angelina pour sauver le reste, il n’a vraiment qu’à trouver un autre Omega Sapphire.

Un jour avant le procès, Cal reçoit le signal qu’il attendait et se sacrifie dans la fissure, provoquant une lumière bleue brillante pour attirer les autres passagers, y compris Angelina et ses élus. Pour découvrir le message caché, Olive, Jared et Drea rentrent chez eux et parcourent de vieilles photos des frères Stone.

Ben et Michaela atteignent leur objectif à la fin de la quatrième saison de « Manifesto » (Photo : Netflix)

Pendant ce temps, Michaela, qui après avoir cessé de voir Zeke dans la lumière, a donné une autre chance à Jared, dit à ce dernier que même s’ils vont s’aimer, ils ne devraient pas toujours être ensemble, puisque la place du policier est à côté de Drea.

QUI SURVIT A LA DATE DE LA MORT DANS LE « MANIFESTE » ?

Avec la planète en grande ébullition, le groupe de base va à Storm King Mountainmais personne n’imaginait la scène qui allait suivre : Cal se sacrifie dans la fissure, provoquant une balise qui parvient à concentrer tous les passagers.

Pendant ce temps, il semble que Ben échouera au test final et réussira à amener une Angelina blessée dans l’avion avec les autres membres d’équipage. Mais après deux excuses à son ennemi juré, il parvient à la récupérer et à l’embarquer.

Immédiatement après, le vol décolle, bien qu’il n’y ait ni snack ni service de restauration. De même, les passagers sont jugés par une puissance divine qui se termine par des explosions continues.

Cal se sent submergé par tous les appels dans les derniers chapitres de « Manifesto » (Photo : Netflix)

C’est là qu’il atteint le moment où la peau d’Adrian commence à se fissurer, c’est pourquoi Eagan offre sa vie pour la vie de son ami. Ce que nous voyons est surprenant : Adrian est sauvé et Eagan explose.

Non loin de là se trouvait Saanvi, qui était aussi à bord pour exploser, mais heureusement pour le reste c’est sauvé. Malheureusement, une autre des personnes décédées est Angelina, qui figure sur la liste des passagers décédés.