Manifesto : les personnages de retour dans la partie 2 de la saison 4

La deuxième partie de la quatrième saison de Manifesto est sur le point d’arriver sur Netflix et nous vous dirons quels personnages de la série reviennent pour culminer une intrigue pleine de mystère.



Manifeste cela commence alors que le vol 828 de Montego Air atterrit en toute sécurité après un vol turbulent mais routinier, l’équipage et les passagers se sentant soulagés. Pourtant, en l’espace de ces quelques heures, cinq années se sont écoulées dans le monde et ses amis, sa famille et ses collègues, après avoir pleuré sa perte, ont perdu espoir et ont continué leur vie. C’est la prémisse du spectacle Netflix.

Le synopsis de la partie 2 de la saison 4 se lit comme suit : « Après qu’Angelina a déclenché une fissure volcanique dévastatrice, les passagers font face à un examen minutieux dans un monde alimenté par la haine des 828, qui ne sont plus libres de résoudre leurs propres appels sans la surveillance constante du registre sans scrupules du 828. Un accident mystérieux offre des avertissements inquiétants sur un sujet biblique. échelle qui compromettra davantage les moyens de subsistance de tous les passagers..

Le descriptif continue : «Alors que Michaela pleure la perte de son mari bien-aimé Zeke, elle doit faire équipe avec son vieil amour Jared pour trouver de nouvelles méthodes pour enquêter sur les appels. Pendant ce temps, Ben et Saanvi essaient de collaborer avec les autorités du registre, ce qui n’a d’autre résultat que d’être désastreux pour les passagers. Miraculeusement, un événement mythologique réactive la cicatrice de dragon chargée de saphir de Cal, offrant une lueur d’espoir aux 828 pour survivre à leur date de mort qui approche à grands pas. ».

Personnages de la saison 4 partie 2

Pierre Michaela

Elle est la plus jeune fille des Stones qui, avec son frère, va tenter de trouver des réponses et de reconstruire sa vie après le vol 828. Elle a épousé Zeke dans le deuxième lot d’épisodes de la série mais son courageux couple a tout sacrifié dans la première partie de la quatrième saison pour ajouter encore plus d’angoisse au protagoniste de cette histoire mystérieuse.

Pierre Ben

De retour du vol 828, Ben découvre que sa mère est décédée d’une maladie pendant son absence et qu’il existe peut-être un remède pour Cal. Après un moment, Michaela commence à lui dire qu’elle entend des voix étranges dans sa tête, ce qui arrive aussi à Ben, bien qu’au début il le cache.

Jared Vasquez

Jared est surpris par le fait que le vol de Michaela soit revenu après avoir été porté disparu pendant cinq ans, et est également surpris que Michaela n’ait pas vieilli d’un jour. Il tient toujours à elle, affirmant qu’il ne l’a jamais remplacée par un autre partenaire malgré le temps qui s’est écoulé depuis la disparition du protagoniste.

Saanvi Bahl

Saanvi revient cinq ans et demi plus tard pour voir que ses recherches ont sauvé de nombreux patients atteints de cancer et approuve également le traitement de Cal. Peu de temps après son retour au travail, il commence à ressentir les appels auxquels tous les autres passagers sont confrontés depuis son retour. Elle commence aussi à souffrir de la réalité des gens qui sont « Anti-828 ».

D’autres personnages importants de la deuxième partie de la quatrième saison de Manifeste ils sont:

Noyau d’olive

Angélina Mayer

Robert Vance

