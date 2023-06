Manifeste 4 : Combien d’épisodes compte la partie 2 de la série Netflix ?

Bartscher Piano de Cuisson Série 700 - 4 Feux & Four à Gaz GN2/1

Fourneau Série 700 - 4 Feux & Four à Gaz GN 2/1Ce fourneau est en acier inoxydable 18/10 et dispose de 4 feux vifs à gaz équipés de veilleuses et brûleurs à gaz à double couronne. L'appareil est réglé pour le gaz naturel H. En dotation : buses pour le GPL et pour gaz naturel L. Il dispose d'une grille et d'une plaque. Le four à gaz est de type GN 2/1 et possède une température variable de 140°C à 300°C. Livré avec une grille et une plaque. Plus d'informations :Dimensions : L 675 x P 700 x H 920 mmPuissance : 29,4 kW 2 x 6,2 kW & 2 x 8,5 kW Dimensions four : L 650 x P 565 x H 310 mm Puissance four : 7,5 kW Poids : 115,4 kg Livré avec : 1 grille et 1 plaque