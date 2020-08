Manifestations contre le racisme: un homme meurt après avoir été abattu lors d’une manifestation américaine

Lors d’affrontements entre partisans de Trump et groupes de gauche, des coups de feu sont tirés dans la ville américaine de Portland. Un homme succombe à ses blessures. Le déclencheur des manifestations qui ont éclaté à nouveau sont les morts dans la ville de Kenosha et l’affaire Jacob Blake.

Dans la ville de Portland, dans l’État américain de l’Oregon, un homme a été abattu lors de manifestations samedi soir (heure locale). Depuis près de trois mois, des manifestations quotidiennes contre le racisme et la violence policière dans la ville ont lieu, ainsi que des contre-manifestations, dont certaines se sont transformées en violence. L’incident s’est produit en marge des rassemblements de partisans et d’opposants du président américain Donald Trump, ont rapporté les médias locaux.

Une personne a reçu une balle dans la poitrine. Selon les secouristes, la victime est décédée. Selon les estimations, environ 2500 partisans de Trump ont traversé la ville avec plusieurs centaines de voitures. Cela a conduit à des affrontements avec des groupes de gauche. Le cours exact des événements n’était pas clair au départ. Les morts devraient être un partisan de Trump. La police n’a fourni aucun détail sur son identité et n’a pas fait de commentaire au départ sur qui aurait dû tirer. Il fait l’objet d’une enquête en raison d’un homicide, a-t-il déclaré. La police a déclaré avoir arrêté plusieurs suspects.

À Portland, il y avait eu des manifestations depuis la mort de l’Afro-américain George Floyd lors d’une opération policière brutale à Minneapolis à la fin mai. Trump a ensuite envoyé des policiers fédéraux à Portland pour contenir les manifestations. Dans d’autres villes américaines également, les gens descendent dans la rue depuis des semaines pour protester contre les violences policières contre les Noirs. Deux personnes ont été tuées mercredi soir dans la ville de Kenosha, Wisconsin.

“Le président devrait rester en dehors de cela”

Trump prévoit de se rendre à Kenosha mardi. Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que le président y rencontrerait les autorités de sécurité et examinerait les dégâts causés par les émeutes de ces derniers jours. Un message clé de Trump dans la campagne électorale présidentielle actuelle est la promesse de “la loi et de l’ordre”. C’était aussi le leitmotiv de ses déclarations précédentes sur les événements de Kenosha. Il y a une semaine, dans la ville, un policier a tiré sept fois dans le dos sur Jacob Blake, 29 ans.

Une vidéo de l’incident montre Blake s’approchant d’une voiture devant elle, tandis que deux policiers le suivent avec des armes à feu. L’un d’eux est pointé dans son dos. Lorsque Blake ouvre la portière du conducteur et se penche, l’un des flics attrape sa chemise et tire. La vidéo a suscité l’indignation et des manifestations aux États-Unis. Il y avait les enfants de Blake dans la voiture, âgés de trois, cinq et huit ans. Samedi, une marche de protestation a eu lieu à Kenosha avec des centaines de participants.

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris s’étaient entretenus au téléphone avec la famille Blakes dans les premiers jours après l’opération de police. Il n’a pas entendu parler de Trump, a déclaré le père Jacob Blake Senior, CNN. Et il n’y attache plus d’importance: “Il est trop tard. Il aurait dû appeler il y a quatre jours.” Trump avait commenté vendredi soir pour la première fois non seulement sur les émeutes, mais aussi sur la fusillade à Blake: “Nous enquêtons très attentivement. Ce n’était pas une bonne vue.” Le maire de Kenosha, John Antaramian, a déclaré: “Je pense que le président devrait rester en dehors de cela.”