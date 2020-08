Manifestation à Washington: des dizaines de milliers de personnes protestent contre le racisme

Il y a 57 ans, Martin Luther King a prononcé son célèbre discours «I Have a Dream». Ce rêve d’un monde sans racisme est loin d’être réalisé. Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent dans la capitale américaine Washington pour protester contre les violences policières contre les Noirs.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre le racisme et la violence policière contre les Noirs lors d’une marche de protestation dans la capitale américaine Washington. Sous la devise “Enlevez votre genou de notre cou”, les manifestants se sont rassemblés devant le Lincoln Memorial – où il y a exactement 57 ans le militant des droits civiques Martin Luther King a prononcé son célèbre discours “I Have a Dream” aurait.

“Un genou est pressé sur le cou de la démocratie et notre nation ne peut plus vivre sans l’oxygène de la liberté”, a déclaré le fils de King, Martin Luther King III, sur les marches du Lincoln Memorial sur le National Mall. Il a appelé au changement de la société américaine. «La rhétorique et les marches» ne suffisent pas à elles seules.

La marche a été organisée après la mort de l’Afro-américain George Floyd lors d’une opération policière brutale à Minneapolis fin mai, la date choisie étant le 57e anniversaire du discours du roi. Un policier blanc a eu le genou sur le cou de Floyd pendant plus de huit minutes, même si le jeune homme de 46 ans s’est plaint plus de 20 fois de ne pas pouvoir respirer. La mort brutale du père de famille a déclenché des manifestations contre le racisme et les violences policières à travers le pays, mais aussi au niveau international. Floyd est devenu un symbole du mouvement Black Lives Matter.

Les proches des victimes parlent

Des proches de Floyd et des proches d’autres victimes afro-américaines de la violence policière ont prononcé des discours lors de la manifestation à Washington. “J’aurais aimé que George soit là pour voir ça”, a déclaré Philonise, le frère de Floyd, qui a retenu ses larmes tout au long de son discours. «Mon frère ne peut pas être une voix aujourd’hui», a déclaré Bridgett, la sœur de Floyd. “Nous devons être cette voix. Nous devons être le changement.”

Le père de Jacob Blake, grièvement blessé par sept balles de la police dans le dos dimanche dernier à Kenosha, dans le Wisconsin, est également apparu lors du rassemblement. Il se plaignait que les États-Unis avaient «deux systèmes judiciaires» – un pour les blancs et un pour les noirs. “Tous les Noirs aux États-Unis vont se lever. Nous en avons assez. J’en ai marre.”

Les violences policières contre les Afro-Américains provoquent l’indignation aux États-Unis depuis des années. Depuis le début de l’année, un certain nombre d’incidents ont fait les gros titres. Les manifestations de Black Lives Matter sont depuis longtemps un thème central de la campagne électorale présidentielle de cette année. Depuis des mois, le président Donald Trump se concentre sur les affrontements violents qui ont éclipsé à plusieurs reprises les manifestations. Le “président de la loi et de l’ordre” autoproclamé parle d’actes “d’anarchistes et de pillards” et appelle à une action ferme de la part des forces de sécurité.

Les critiques accusent le populiste de droite d’ignorer et de minimiser le problème sous-jacent du racisme dans le pays. Dans son discours d’investiture jeudi soir, le président a condamné, entre autres, les émeutes à Kenosha après les coups de feu de la police sur Jacob Blake – mais jusqu’à présent, il n’a pas dit un mot sur les coups eux-mêmes. Le challenger de Trump, Joe Biden, des démocrates de l’opposition, avait quant à lui exprimé sa compréhension de la colère des Afro-Américains dans le pays et avait promis de lutter contre le racisme et la violence policière en cas de victoire électorale.